Sensaciones y sentimientos: esta noche de luna

Por Hugo Borgna

Los recuerdos más lindos están guardados en cajas de aire, perfectamente flexibles. Tienen el cierre cómplice de la noche y, tímidos, no quieren mostrar que están disponibles al menor soplo que anticipe una emoción.

“Acércate a mí y oirás mi corazón, contento latir como un brujo reloj”

Independiente, desde una calle Chacabuco que desemboca en el cielo, hacía innecesario invocar a la Luna. En el mismo lugar en que las noches dejaban su porción de carnaval (y el carnaval se escondía en el color flexible de la noche) había gente, música y emoción, todos bailando hasta cierto límite y, al mismo tiempo, hasta siempre.

Las orquestas como Jazz Santa Rita, entre otras, eran la necesaria circulación por venas aéreas y pies inquietos, uno de los ritmos que se alternaban. El otro, el de la típica Cetta-Pignoni, tenía el canto de Aníbal Olmedo.

Los bailarines (no se me ocurre una definición menos gastada) mezclaban emoción y presencia. Como la oscuridad siempre inspira, el “salón” abierto de Independiente, miraba a todo el cielo.

“Acércate a mí y oirás mi corazón contento latir como un brujo reloj”

En un tiempo no demasiado lejos del límite con el olvido, ni tan cercano para generar nostalgia, se recuerda que había un puesto identificado como “La casa de Ireno”, que ofrecía bolsitas con papel picado, primer elemento para una noche distinta. En el escenario ubicado al este de la pista, otras noches y vivencias habían ocurrido: se habían presentado figuras como Oscar Aleman y Raúl Lavié -que entonces había girado su repertorio hacia canciones que invitaban al sentimiento- cantaba “Eres diferente”. Era al aire libre y unos vecinos se habían asomado y, desde su tapial al sur, veían gratis la actuación. Raúl Lavié, siempre atento y educado, los saludó amablemente y los llamó “familia Miranda”.

Volviendo al sector de tiempo del carnaval, la típica Cetta Pignoni con Aníbal Olmedo complementaban el aporte musical del jazz. Era la oportunidad de celebrar en el baile, a la luna que navegaba en un cielo de expectantes olas.

“Soy una estrella en el mar que hoy detiene su andar, para hundirse en tus ojos y en el embrujo de tus labios tan rojos”

Era el exacto momento en que los varones, atentos y tomados de la letra del oportuno tango, trataban de que ayude a que su compañera de baile reciba pleno el mensaje de amor.

“La noche es azul, invita a soñar; por llegar a tu alma, mi destino daré”.

Era el momento de introducir “discretamente” la referencia compinche.

“Si un beso te doy pecado no ha de ser, culpable es la noche que invita a querer…”

El tiempo está compuesto de niebla con perforaciones, para que las vivencias puedan pasar de las realidades sin tiempo al momento preciso, insobornable y presente, de los almanaques.

Estamos rodeados de hechos y construcciones nuevas.

El patio con luna propia de Independiente es ahora un salón apto para distintas actividades. Habita un concepto de lugar supuestamente paralelo de la vida, como si fuera un subtema dentro de lo que es el mensaje de la escritura.

Pero no es que “se juegue a”, como subtema de lo que representa Independiente. El patio con luz propia se ha vuelto oración principal.

Y vuelve a instalarse en los oídos sensibles la voz de Aníbal Olmedo.

“…más el encanto de aquella noche al morir momo se disipó…”