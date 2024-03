Lanús dio vuelta un partidazo ante Tigre

Lanús derrotó 3-2 a Tigre, en el Monumental de Victoria, por la fecha 10 de la Copa de la Liga y trepó al segundo puesto de la zona B con 19 puntos, uno menos que el líder Godoy Cruz.

El inicio del encuentro se vio retrasado debido a la intensa lluvia que cayó sobre el conurbano bonaerense, lo que no impidió ver un atractivo partido.

El conjunto de Néstor Gorosito abrió el marcador con gol de Agustín Cardozo (14'), pero el Grana reaccionó rápido e igualó con el tanto de Marcelino Moreno (30'). Sin embargo Facundo Tello pitó un polémico penal a los 37' y Gian Nardelli convirtió el 2-1 desde los doce pasos.

En la segunda parte, los de Ricardo Zielinski aprovecharon una ráfaga y a través de Walter Bou (59') y Brian Aguirre (63') dieron vuelta el marcador y se llevaron tres puntos vitales en la pelea por clasificarse a la Fase Final.



OTROS ENCUENTROS DE AYER: Independiente Rivadavia 1 - Riestra 2, Banfield 1 - Vélez 2.



SE CIERRA LA FECHA



Belgrano visita a Central Córdoba este martes, desde las 21.15 horas en el Estadio Alfredo Terrera, por la fecha 10 de la Zona B de la Copa de la Liga Profesional 2024.



LA PRÓXIMA FECHA (11). ZONA A: Viernes 15/03: 16.30hs Riestra – Independiente. Sábado 16/03: 21.30hs Atlético Tucumán - Independiente Rivadavia, 21.30hs Vélez - Instituto. Domingo 17/03: 16hs Barracas Central – Huracán, 18.30hs River – Gimnasia, 21hs Banfield – Talleres. Martes 19/03: 21.15hs Argentinos – Rosario Central. ZONA B: Viernes 15/03: 21hs Newell’s - Platense. Sábado 16/03: 17hs San Lorenzo – Sarmiento, 19.15hs Racing – Defensa y Justicia. Domingo 17/03: 16hs Godoy Cruz – Tigre, 21hs Estudiantes – Boca. Lunes 18/03: 21.15hs Unión - Central Córdoba. Miércoles 20/03: 21.15hs Belgrano - Lanús.



LESIÓN PARA GASTÓN FERNÁNDEZ



Gastón Fernández recibió la peor de las noticias. El defensor de San Lorenzo dejó el campo ante Platense el último sábado por sus propios medios, pero el panorama no era para nada alentador. El jugador le confirmó a Gastón Suso en pleno campo lo que nadie quería escuchar: “Me rompí. Me rompí”, le dijo luego de pisar mal a los 10 minutos del complemento. En la tarde de este lunes el parte médico del equipo Azulgrana confirmó el grado de la lesión: "ruptura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha".