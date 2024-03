Así quedó la cuarta fase de la Copa Departamento Castellanos

Durante el fin de semana se pudo llevar a cabo prácticamente toda la tercera etapa de la Copa Departamento Castellanos, certamen que es organizado por la Liga Rafaelina de Fútbol.

Las llaves de la próxima fase quedaron conformadas de la siguiente manera:



Copa de Oro:



-Ganador Ferro/Florida vs. Ganador Peñarol/Moreno

-Sportivo Norte vs. Atlético María Juana



Clasificado a Semifinales: Deportivo Libertad de Sunchales



Copa de Plata:



Unión de Sunchales vs. perdedor Moreno/Peñarol

Belgrano San Antonio vs. Atl. Juventud

Dep. Josefina vs. Brown

Atlético Esmeralda vs. Ben Hur

Bochófilo Bochazo vs. Tiro Federal Moisés Ville

Argentino Quilmes vs. perdedor Ferro/Florida

Dep. Aldao vs. ganador Atlético Rafaela/Dep. Tacural



Indep. Ataliva clasificado a fase siguiente.



Las localías serán definidas en la sesión del HCD de acuerdo a lo que establece el Reglamento.