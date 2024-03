Concejo: se dio despacho a 9 proyectos en una extensa reunión de comisiones

En la calurosa mañana de este lunes, los concejales rafaelinos trataron varios proyectos, muchos de ellos, presentados por la actual oposición, en una nueva reunión de comisión. Un proyecto de ordenanza es el que hace referencia a la donación para uso comunitario de la vivienda de calle Geuna 3096 del barrio Mora. El 19 de octubre de pasado año, el Concejo Municipal autorizó al Instituto Municipal de la Vivienda disponer gratuitamente a favor de la Municipalidad de dicha fracción de terreno. Sucede que en diciembre se advirtió por parte de Dirección Control Legal y Técnico de la Fiscalía Municipal que el número de inscripción de dominio inserto en la citada Ordenanza era incorrecto, por lo que, con este proyecto, se modifica el artículo 1°, figurando ahora el número correcto.

Otro de los proyectos de Ordenanza, es el que refrenda la Resolución N°13.281 de fecha 29 de febrero pasado, por la cual se dispuso la prohibición de estacionamiento de vehículos en Av. Mitre N° 325 de nuestra ciudad por un tramo de cinco metros destinado al ascenso y ascenso de personas, de lunes a viernes y en el horario de 6 a 20:00 hs y sábados de 6 a 12:00hs. En el Considerando se aclara que dicha reserva “no constituye de manera alguna un privilegio y obedece a estrictas razones de interés u orden público y se enmarca en la normativa antes citada”.

En tanto, otro de los proyectos de Ordenanza es el que acepta y agradece la donación efectuada por la firma "Envases S.A." por intermedio de su presidente el Sr. Guillermo Sara, de una fracción de terreno de su propiedad ubicada en parte de la Concesión 315 de esta ciudad, para ser destinada a la prolongación de calle Simonetta (entre F. Fader y R. Actis) y la prolongación de calle N. Cacciolo (entre Gral. Mosconi y prolongación de calle Simonetta).

El otro proyecto que recibió despacho, es sobre la modificación del artículo 1° de la Ordenanza N°5. 163 de fecha 28 de enero de 2020, en el que se designó a la Ing. Bárbara Chivallero y al Ingeniero Germán Seravalle para que en representación de la Municipalidad de Rafaela integren la Unidad Ejecutora concesionaria del mantenimiento, construcción, administración, conservación, reparación y ampliación de obras viales sobre las Rutas Nº 6 y Nº 70. Dado a que Chivallero ha dejado de pertenecer al Departamento Ejecutivo Municipal, en consecuencia, el Señor Intendente propone para una nueva designación al Ing. Nicolás Asensio y, asimismo, mantener la designación del Ing. Seravalle.



MINUTAS DE COMUNICACIÓN

En cuanto a las minutas de comunicación, el bloque opositor integrado por los concejales Racca, Soltermam, Senn y Caruso, solicita al Departamento Ejecutivo Municipal, informe respecto al proceso de compactación de vehículos realizado en el mes de febrero. En su Considerando se lee: “Que en una comunicación publicada por el Municipio el día 7 de febrero, quedó sentado que los fondos serían destinados íntegramente a acciones de prevención en seguridad”. Esto hizo ruido a la oposición, ya que el decreto de diciembre de 2022 establece que el dinero obtenido de la venta del material de chatarra debe ser entregado a una entidad de bien público en un 90% del obtenido y el restante 10% a la Municipalidad de Rafaela. Si bien días pasados se informó desde el Ejecutivo que gran parte de la recaudación obtenida en la compactación fue destinada a la Asociación Civil Vistiéndonos de Sol liderada por el sacerdote Alcides Suppo, la manera en que se llevó a cabo esta gestión les generó algunas dudas. En diálogo con este diario, la concejal Caruso explicó: “Tenemos algunas consultas en cuanto a los procesos administrativos con los cuales se llevó a cabo el retiro y la compactación de los vehículos, la generación de los fondos, y el tema de las infracciones. Veremos el jueves”.

Otra minuta de comunicación presentado por el mismo bloque, y dado el preocupante aumento de la circulación del virus del dengue, es la que pide al DEM, a través de las áreas que corresponda, información respecto a la cantidad de casos detectados hasta el momento y acciones de prevención que ha implementado el Municipio; difunda a la comunidad información sobre la vacuna Qdenga; informe operativos especiales de limpieza que se hayan realizado en sectores donde se identificaron posibles criaderos; evalúe la posibilidad de implementar un programa de vigilancia temprana y activa de mosquitos Aedes aegypti que permita optimizar para las próximas temporadas las tareas de prevención detectando con antelación los sectores donde pueden producirse posibles brotes.

Al respecto, el concejal Racca expresó: “Estamos transcurriendo una temporada de dengue bastante importante y me atrevería decir, el pico mayor en número de casos en nuestra ciudad. Difundir la información sobre la vacuna es fundamental. Se vienen semanas complicadas”.

También, se trató otra minuta de comunicación impulsada por la oposición, que solicita al Departamento Ejecutivo Municipal que arbitre, a través del área correspondiente, los medios necesarios para que los fondos dispuestos en el presupuesto provincial 2024 para la construcción de las 219 viviendas a ejecutar por la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo en terrenos aportados por el Instituto Municipal de la Vivienda en el norte de nuestra ciudad, continúen siendo para tal fin. En sus fundamentos se lee: “Que mediante Decreto 134/24 el Gobernador de la Provincia de Santa Fe dispone una modificación presupuestaria mediante la cual elimina la partida mencionada, direccionando los recursos para la construcción de 64 viviendas en la ciudad de Rosario. Que, por lo antes mencionado, la ejecución de 219 viviendas en la ciudad de Rafaela ya licitadas va a quedar sin partida presupuestaria ni posibilidades de avanzar en su ejecución. Que ante el déficit habitacional existente en la ciudad y el impacto económico que genera una obra de estas características, no se considera esta una medida acertada, abandonando una licitación en curso”.



PROYECTOS DE RESOLUCIÓN

En tanto, se dio despacho a un proyecto de Resolución dirigido al Ministerio de Salud con copia a la directora del Hospital Jaime Ferré Dra. Natalia Weppler y la presidenta del Consejo de Administración del Samco Carina Visintini, en donde los concejales de la oposición solicitan “que se arbitren los medios necesarios para reactivar de inmediato el servicio de traslados a Santa Fe, garantizando así un real y equitativo acceso a la salud para los vecinos y vecinas de la ciudad que no disponen de recursos económicos para costear pasajes en colectivo de línea. De no ser posible, informar debidamente el motivo de la decisión, para que la ciudadanía esté al tanto y/o informar la fecha exacta en que se reanudaría el servicio”.

Por su parte, se trató el proyecto de Resolución presentado por las concejalas Mabel Fossatti (Unidos para Cambiar Santa Fe) y Alejandra Sagardoy (Juntos por el Cambio) que propone reconocer en el marco del Día Internacional de la Mujer y durante el mes de marzo a "mujeres que dejan huellas" en la ciudad de Rafaela. La invitación a la elección fue abierta a las demás concejalas, así que este jueves se reconocerán a cinco mujeres u organizaciones integradas por ellas. Al defenderlo Sagardoy, dijo: “Con este proyecto veníamos trabajando con Mabel ya desde el verano y queríamos llevarlo adelante. Creo que es importante que el Concejo como institución, reconozca aquellas mujeres que trabajan en silencio, que muchas veces no son reconocidas y aportan mucho a nuestra comunidad, tanto con sus derechos como con los servicios que prestan”. Así que este jueves, se prevé homenajearlas al comienzo de la sesión, para luego continuar con el orden del día luego de un cuarto intermedio.