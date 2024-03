Pullaro: “hay una determinación inquebrantable de terminar con las mafias en la provincia de Santa Fe"

El gobernador Maximiliano Pullaro y los ministros nacionales de Seguridad, Patricia Bullrich y de Defensa, Luis Petri, brindaron una conferencia de prensa en la sede del gobierno de la provincia en Rosario, para brindar detalles acerca de las medidas de seguridad que se tomarán para hacer frente a los hechos de violencia que está viviendo la ciudad. Estuvieron acompañados de la vicegobernadora, Gisela Scaglia; el ministro de Justicia y Seguridad provincial, Pablo Cococcioni y la fiscal general del Ministerio Público de la Acusación. María Cecilia Vranicich.

En la oportunidad, el gobernador, dirigiéndose a “quienes terminaron con la vida de inocentes”, manifestó que “vamos a dar con cada uno de ellos, y el Gobierno provincial va a poner todos los recursos para dar con los autores materiales e intelectuales. Pondremos todos los esfuerzos para que no nos ganen, para que no quiebren la decisión, la determinación del Estado, de la provincia de Santa Fe y del Estado Nacional. Vamos a trabajar fuertemente para recuperar la paz y la normalidad. Sepan que hay una decisión y una determinación inquebrantable de terminar con las mafias en la provincia de Santa Fe”, remarcó.

Pullaro se solidarizó “con los familiares que, por estos ataques cobardes, perdieron personas, rosarinos, que estaban trabajando para llevar el alimento a su familia”. Y también “la solidaridad con el primer hecho, que fue el día sábado por la mañana cuando fue atacado el colectivo que transportaba agentes del servicio penitenciario”, agregó.

Sobre el final de su discurso, el gobernador manifestó: “Vemos en estos cinco cobardes hechos que quieren hacernos tener miedo a nosotros, al Gobierno, pero fundamentalmente a la sociedad”.



LEY ANTIMAFIA Y

OPERATIVOS DE SATURACIÓN

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, informó que le solicitará a la justicia “la utilización de la Ley Antiterrorista” que contempla que “toda acción que tenga por objeto amedrentar a la población y sembrar el terror tiene doble pena”. También dijo que el Ejecutivo Nacional enviará “al Congreso de la Nación la Ley Antimafia, que tipifica una nueva modalidad de persecución penal sobre el crimen organizado, tomando los crímenes de estas bandas y adjudicándoselos a todos sus integrantes, como hizo el Código Penal Antimafia de Italia, que terminó con las mafias italianas, o la Ley Rico de Estados Unidos y luego Bukele contra las Maras, donde cada integrante de una organización lleva la pena de la organización por el hecho de participar”.

Anunció que se “enviarán efectivos de las Fuerzas Federales, que estarán llegando los primeros hoy en la noche, para generar saturación en zonas de alto riesgo en la ciudad”, con especial énfasis “en los horarios críticos, de las 5 de la tarde a las 7 de la mañana siguiente, para proteger también la noche”.

“No vamos a dejar que Rosario sea tierra de narcoterroristas. Vamos a luchar todos los días, con todas las fuerzas, para que esto no suceda. Acompáñennos. Les pedimos que entiendan que estamos en un momento difícil, pero vamos a proteger la vida de todos los ciudadanos con todas las fuerzas que tenemos”, concluyó.



LEY DE SEGURIDAD INTERIOR

Por otro lado, el ministro de Defensa, Luis Petri, marcó que a partir de la convocatoria del comité de crisis el Ministerio de Defensa, las Fuerzas Armadas, en uso de las atribuciones que establece la Ley de Seguridad Interior, van a realizar tareas en apoyo a operaciones de seguridad interior”, y agregó: “En las próximas 24 horas, van a estar llegando no solamente el personal de las fuerzas armadas, sino también vehículos, transporte, ingenieros, logística, comunicaciones para auxiliar y cooperar tanto con las fuerzas de seguridad nacionales como las provinciales”.

Luego remarcó: “Estamos convencidos que le vamos a ganar al narcotráfico, pero para ello es imprescindible que trabajemos mancomunada, coordinada y articuladamente y con toda la potencia del Estado. Hay que hacerles la vida imposible a los que deciden cometer delitos para devolverle la tranquilidad y la paz a los ciudadanos de bien”.

Finalmente, el intendente Pablo Javkin, resaltó: “Han buscado generar un clima de terror que altere la normalidad de la ciudad y, fundamentalmente, que desafía el poder del Estado y la vida de los ciudadanos. Esto requiere una respuesta efectiva. Todo el peso del Estado, en todos sus niveles y en todos sus poderes, con toda la fuerza legal que tienen los niveles del estado en todas las facetas: operativas, investigativas, de inteligencia criminal, control penitenciario, puestas a recuperar la paz y la normalidad de la ciudad”.