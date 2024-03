Otra baja en la “Crema”: Se confirmó una seria lesión de Augusto Berrondo

Atlético de Rafaela atraviesa por su peor momento en la temporada 2024 de la Primera Nacional, sumando dos derrotas seguidas. Y no sólo eso, las duras lesiones lo ‘persiguen’. En la caída ante Nueva Chicago, Gian Luca Pugliese se rompió el ligamento cruzado anterior y distensión del ligamento lateral de su rodilla derecha, out hasta octubre; y el último viernes en la derrota ante el Deportivo Morón el que se lesionó fue Augusto Berrondo. El Tucumano de 24 años sufrió la distensión del ligamento lateral interno de su rodilla derecha y tendrá un tiempo de recuperación estimado en 6 semanas.



La noticia fue confirmada por la “Crema” en la jornada de ayer, anunciando la lesión que sufrió el mediocampista ofensivo. Si bien Berrondo había perdido terreno en las últimas presentaciones, comenzó el año como titular (las primeras tres fechas) y anotó el gol con el cual Atlético superó 1-0 a Aldosivi de Mar del Plata en el primer capítulo.



En relación al equipo, el plantel profesional albiceleste retornó a los trabajos en la mañana de ayer para ponerse a pensar en su próximo rival: Temperley, el sábado a las 19.10hs, televisado por Directv.



El que estuvo presente fue Jonás Aguirre, quien realizará por estas horas un trabajo especial y diferenciado para ajustar desde lo físico y con el correr de las semanas y los partidos se irá metiendo en consideración del DT. El sábado ya podría ir al banco de relevos.



Pensando en el once inicial para dicho compromiso, desde este martes el DT Medrán podría empezar a dar indicios de lo que tiene en mente.



PERDIÓ TEMPERLEY, EL PRÓXIMO RIVAL



Temperley no la pasó bien en la Isla Maciel, donde fue goleado 3-0 por San Telmo en un trámite en el que tuvo sus chances, pero sufrió atrás y lo pagó caro. El Gasolero solo ganó un partido, quedó a ocho puntos de los líderes Defensores de Belgrano y Colón de Santa Fe y la fecha que viene, ante Atlético de Rafaela, en el Alfredo Beranger, será clave para Pablo Frontini.

El once inicial tuvo a: Francisco Rago; Agustín Sosa, Jorge Scolari, Juan Pablo Segovia y Pedro Souto; Hernán Da Campo, Juan Frías y Emanuel Ibáñez; Brian Sánchez, Luis López y Marcos Arturia.



