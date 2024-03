Fernando Merke ganó en la primera fecha

En una carrera que ofreció diferentes alternativas, Fernando Merke se quedó con la victoria en la primera fecha del Torneo Oficial "Víctor Hugo Fux" de la categoría Midgets Show and Power, que se realizó en el circuito permanente "Atilio Carinelli (h)" de San Antonio - Castellanos.

El piloto de la localidad de Susana terminó ganando de manera inobjetable en una final que debió largarse en dos oportunidades y relanzarse en una tercera. Cuando se puso en marcha, el que accedió al liderazgo fue el bicampeón Matías Audino, en una impecable maniobra, pero en el transcurso del primer giro se registró un accidente que obligó a la paralización de la competencia.

En la segunda largada, Fernando Merke impuso condiciones y marcaba el ritmo hasta que un trompo de Fernando Dalmasso dejó cruzada su máquina, que no pudo ser evitada por la conducida por el "Gato", interrumpiéndose nuevamente el desarrollo del espectáculo.

Finalmente, el propio Merke no tuvo inconvenientes al concretarse el relanzamiento, seguido por Emiliano Torassa, Matías Franco y Audino, quienes lo escoltaron al caer el banderazo ajedrezado en el cierre de una jornada que marcó el inicio de la séptima temporada para la categoría. José Kunz y Cristian Mattioli completaron el podio de la Final A, en tanto que el debutante Santiago Bosio se adjudicó la Final B.

Luego de cumplirse las actividades preliminares, los pilotos y sus máquinas fueron convocados para que se ordenen frente al palco.El comisario deportivo Lukas Sunier se refirió a distintos aspectos inherentes al comportamiento en pista, el paramédico Carlos Durando recordó temas relacionados con la seguridad, mientras que el promotor Cristian Bottazzi repasó la actualidad de la categoría y planteó nuevos objetivos para este año.

Finalmente, el periodista Víctor Hugo Fux agradeció la imposición de su nombre al campeonato y recordó al fallecido Adrián Bonafede, tricampeón del Midgets Show and Power, guardándose un minuto de silencio en su memoria.

En lo estrictamente deportivo en el Midgets Show and Power fueron 31 los pilotos inscriptos, en tanto que el Mini Power convocó a 13 participantes, quedándose con el triunfo el debutante Joaquín Bottaglino, en una primera fecha que se resume en estas clasificaciones:



MIDGETS SHOW AND POWER

Primera serie: 1° Matías Franco, a 80,245; 2° José Kunz; 3° Jonatan Merke; 4° Germán Gorlino; 5° Héctor Valentini; 6° Cristian Mattioli y 7° Román Bertone.

Segunda serie: 1° Fernando Merke, a 83,406 Km/h; 2° Matías Audino; 3° Henry Merke; 4° Germán Mathier; 5° Leonardo Sterpone; 6° Lucas Ponzo y 7° Matín Tosetto.

Tercera serie: 1° Emiliano Torassa, a 81,258 Km/h; 2° Jeremías Molardo; 3° Fernando Dalmasso; 4° Matías Giordano; 5° Iván Hernández; 6° Sebastián Vila; 7° Pablo Bailetti y 8° Matías Maina.

Cuarta serie: 1° Maximiliano Battaglino, a 82,161 Km/h; 2° Cristian Fernández; 3° Emiliano Ponzo; 4° Cristian Boscatti; 5° Rubén Balangero; 6° Santiago Bosio y 7° Oscar Weber.

Primera semifinal: 1° Fernando Merke, a 82,486 Km/h; 2° Matías Franco; 3° Jeremías Molardo; 4° Mariano Bacci; 5° Emiliano Ponzo; 6° Germán Mathier; 7° Santiago Bosio; 8° Germán Gorlino y 9° Darío Pairone.

Segunda semifinal: 1° Matías Audino, a 82,655 Km/h; 2° José Kunz; 3° Cristian Mattioli; 4° Héctor Valentini; 5° Fernando Dalmasso; 6° Leonardo Sterpone; 7° Oscar Weber y 8° Cristian Bottazzi.

Tercera semifinal: 1° Emiliano Torassa, a 73,554 Km/h; 2° Henry Merke; 3° Sebastián Vila; 4° Matías Maina; 5° Matías Giordano; 6° Jonatan Merke; 7° Rubén Balangero; 8° Pablo Bailetti; 9° Cristian Fernández; 10° Lucas Ponzo y 11° Román Bertone.

Final B: 1° Santiago Bosio, a 80,419 Km/h; 2° Leonardo Sterpone; 3° Rubén Balangero; 4° Oscar Weber; 5° Mattín Tosetto; 6° Germán Mathier; 7° Cristian Boscatti; 8° Germán Gorlino; 9° Darío Pairone y 10° Pablo Bailetti.

Final A: 1° Fernando Merke, a 76,727 Km/h; 2° Emiliano Torassa; 3° Matías Franco; 4° Matías Audino; 5° José Kunz; 6° Cristian Mattioli; 7° Henry Merke; 8° Héctor Valentini; 9° Emiliano Ponzo; 10° Matías Giordano; 11° Fernando Dalmasso; 12° Jeremías Molardo; 13° Mariano Bacci; 14° Jonatan Merke; 15° Sebastián Vila y 16° Matías Maina.



CATEGORÍA MINI POWER

Primera serie: 1° Joaquín Battaglino, a 67,746 Km/h; 2° Donato Calvi; 3° Samuel Calvi; 4° Santiago Maina; 5° Lisandro Trossero; 6° Benjamín Lovera y 7° Felipe Masuero.

Segunda serie: 1° Thiago Bottazzi, a 66,808 Km/h; 2° Benjamín Bottazzi; 3° Martino Bogetto; 4ª Victoria Solis; 5ª Martina Battaglino y 6° Piero Merke.

Final B: 1° Benjamín Lovera, a 57,488 Km/h; 2° Piero Merke y 3° Felipe Masuero.

Final A: 1° Joaquín Battaglino, a 68,863 Km/h; 2° Thiago Bottazzi; 3° Lisandro Trossero; 4° Donato Calvi; 5° Martino Bogetto; 6° Benjamín Bottazzi; 7ª Victoria Solis; 8° Santiago Maina; 9ª Martina Battaglino y 10° Samuel Calvi.