"Gracias por ayudarme a seguir viviendo"

HUMBERTO PRIMO (Por José Luis Mezzabarba). - Para toda la feligresía cristiana, sin dudas que este momento de la cuaresma, es el que se transita con mayor intensidad. Es donde cada uno puede mirarse para adentro y tratar de descubrirse a sí mismo. Siempre son momentos donde los sacerdotes brindan una asistencia más fluida con cada feligrés. Todos tienen deseos de hablar con el “cura” del lugar. Aquí en el pueblo no es la excepción, pero la mayoría, además de eso, quiere interesarse por la salud del Padre José María Stucky que como sabemos está con un tratamiento oncológico desde hace bastante tiempo.

Ante esta realidad, el Padre José María, le decía a LA OPINIÓN:

“La semana pasada, han sido días donde he tenido que hacer los controles de mi enfermedad y todavía lamentablemente algunos valores no están bien y tendré que seguir con este tratamiento de quimioterapia. Pero bueno, a pesar de todo, con mucha alegría y contento del amor que Dios tiene hacia mi persona y a través mío también puede ser a otros. Siento que Dios me ama infinitamente porque me concede vida en medio de una enfermedad que es difícil, me concede el ánimo, la alegría que estoy disfrutando, esto me ayuda a disfrutar el momento que vivo cada día, con intensidad. Así que hay una razón para darle gracias enormes. Tengo que agradecerle a Dios por la familia que me ha tocado, por los amigos que siempre están cerca, que ayudan, que se interesan y es un modo de ayudar a vivir”.

“En este sentido no hace muchos días, hubo una movida muy grande donde un montón de gente se ha involucrado al organizar una fiesta para recaudar el dinero que se necesitan para las drogas. Muchas gracias otra vez a Dios y a cada uno, también a los que están ahí cerquita colaborando y haciendo muchas veces hasta lo imposible”.

“Sinceramente todo eso, es un regalo de Dios que yo no sé si me lo merezco, teniendo en cuenta también que hay otras personas que sufren la misma enfermedad que yo y con más indigencia y la están pasando muy mal. Así que, gracias por ayudarme a seguir viviendo y que Dios los bendiga una vez más”.

Recordemos que el pasado 17 de febrero (fue noticia en La Opinión) se realizó una cena con asistencia de quinientas personas, para recaudar fondos para cubrir gastos de la quimioterapia que está llevando adelante el Padre José María Stucky, párroco de Humberto 1° quien junto al Padre Claudio Badino, atienen las comunidades de Moisés Ville, Ataliva, Galisteo, Constanza, Colonia Mauá y Virginia.

Los organizadores desean informar que el balance arrojó una ganancia de $ 6.750.000.