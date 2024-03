Dogos XV superó a Pampas en el clásico del Súper Rugby Américas

Por la cuarta fecha del Súper Rugby Américas 2024, en Newman, Dogos XV se mantuvo firme e imbatible y consiguió quedarse con el partido ante Pampas por 18-14, para así situarse como único líder de la competición.

El partido encontró al conjunto anfitrión enfocado y decidido a imponer condiciones. Sin embargo, errores en los kicks y la indisciplina le permitió a Dogos XV abrir el marcador con un penal de Juan Baronio a los 3’. No obstante, rápidamente Pampas volvió a meterse en partido y, tras una pelota recuperada, llegó al try en manos de Santiago Pernas a los 5’, convertido luego por Joaquín de la Vega Mendía. En 7’, Marcos Elicagaray desarrolló una gran jugada personal para apoyar en el ingoal contrario, que luego de los puntos extra de De la Vega Mendía llevó el marcador 14-3.

Con el correr de los minutos, el duelo se emparejó, aunque los dirigidos por Nicolás Galatro seguían sin hacer pie y plasmar todo lo que venía mostrando en la temporada. En un ataque prometedor de los cordobeses, Joaquín Moro fue amonestado y Baronio no perdonó a la hora de convalidar la penalización. A los 30’, la franquicia cordobesa consiguió un try penal, luego de una jugada que le valió la amonestación a Bernabé López Fleming al propiciar una carga en el aire a un metro del ingoal hacia Agustín Moyano. Como consecuencia de esta acción se inició una pelea entre jugadores que significó amarillas para Santiago Montagner y Juan Baronio, dejando 14-13 tanto el resultado como los jugadores por lado.

La indisciplina se apoderaba del encuentro y, en 36’, Lautaro Simes golpeó por detrás a un jugador de Pampas y le devolvió la posesión en un pasaje del partido que se le presentaba mejor al equipo representante de Córdoba. Aunque no por mucho tiempo, ya que rápidamente a pura potencia Tomás Bartolini se zambulló en el área contraria para que Dogos XV pase a ganar el juego por 18-14 y cerrar una primera mitad plagada de infracciones.

El segundo tiempo arrancó con mucha fricción, y poca claridad a la hora de culminar movimientos peligrosos. No obstante, la lluvia que empezó a caer por Benavidez y la notoria disminución de infracciones y penalizaciones hizo que no se anoten puntos durante todo el complemento y la falta de juego se convierta en una constante.

De esta manera, Dogos XV cerró una trabajosa victoria por 18-14 que le permitió permanecer en soledad en la cima del Súper Rugby Américas y estirar la paternidad ante la franquicia de Buenos Aires. En la jornada próxima, los cordobeses tendrán fecha libre y los comandados por Juan Leguizamón irán ante Selknam.

LA SÍNTESIS DEL ENCUENTRO

Pampas (14): Matías Medrano, Ramiro Gurovich, Javier Coronel, Eliseo Fourcade, Marcelo Toledo, Manuel Bernstein (capitán), Santiago Montagner, Joaquín Moro, Ignacio Inchauspe, Joaquín de la Vega Mendía, Bernabé López Fleming, Justo Piccardo, Juan Pablo Castro, Santiago Pernas y Marcos Eliçagaray.

Cambios ST: 0m Javier Corvalán x Medrano, 5m Tomás Rapetti x 10m Nicolás D’Amorim x Montagner, 11m Mateo Albanese x Inchauspe, 13m Tomás Bernasconi x Fourcade, 19m Manuel Nogués x De la Vega Mendía, 27m Valentino Minoyetti x Toledo y 37m Bruno Heit x López Fleming.

Entrenadores: Juan Manuel Leguizamón, Nicolás Vergallo y Rodrigo Martínez.

Dogos XV (18): Santiago Pulella, Boris Wenger, Octavio Filippa, Lautaro Simes, Franco Molina (C), Ignacio Gandini, Aitor Bildosola, Efraín Elías, Agustín Moyano, Juan Baronio, Ernesto Giudice, Leonardo Gea Salim, Faustino Sánchez Valarolo, Lautaro Cipriani y Mateo Soler.

Cambios PT: 4m Tomás Bartolini x Santiago Pulella, ST: 0m Felipe Mallía x Sánchez Valarolo, 10m Lorenzo Colidio, Valentín Cabral y Nicolás Viola x Simes, Gandini y Moyano, 12m Pedro Delgado x Filippa, 30m Valentino Di Capua x Baronio.

Suplentes: Juan Aguirre.

Entrenadores: Nicolás Galatro, Diego Ghiglione, Galo Álvarez Quiñones y Stéfano Ambrosio.

Tantos en el PT: 4 y 18m penales de Juan Baronio (D); 5 y 7m goles de Joaquín de la Vega Mendía por tries de Santiago Pernas y Marcos Eliçagaray (P); 31m try Penal (D); 37m try de Tomás Bartolini (D).

Resultado parcial: Pampas 14, Dogos XV 18.

Tantos en el ST: -.

Resultado parcial: Pampas 14, Dogos XV 18.

Amarillas PT: 17m Moro (P), 31m Montagner (P), López Fleming (P) y Giudice (D) y 37m Simes (D); ST: 27m Córvalan (P).

Referee: Pablo Deluca (h).

Cancha: Newman.