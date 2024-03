Pullaro contra los narcos en Rosario: a cara o cruz

Por Darío H. Schueri (Desde Santa Fe). De manera elocuente, la ministra de Seguridad de la Nación Patricia Bullrich, prometió "terminar con el terror en las calles, con la violencia y la sangre", porque la ciudad "es una de las prioridades en materia de seguridad", y anticipó que se aplicará la figura de "acto de terrorismo" para todo hecho de violencia perpetrado en la vía pública o en el interior de lugares públicos. Maximiliano Pullaro resaltó lo obvio: nunca alguien podría tener más fuerza que un Estado en el uso de la fuerza; caso contrario estaríamos perdidos, agregamos nosotros.

Dice el colega Osvaldo Cherep: “es mentira que los narcos mataron a dos taxistas y fusilaron a un colectivero porque se enojaron con esa foto (la de presos “a lo Bukele”). Antes, el viernes, habian baleado a un colectivo que llevaba al personal penitenciario de la cárcel de Piñero. Es insoportable ver morir a trabajadores, y en lugar de repudios a los criminales, escuchamos en la Cámara de Diputados, denuncias contra quienes toman las medidas que ya bajaron en casi un 60 por ciento los crimenes en Rosario, en apenas tres meses.”

En lo que va del año, comparado con los años 2022 y 2023, según datos del Observatorio de seguridad pública de Santa Fe, en Rosario, los crímenes bajaron casi en un 57 %. Y los fiscales no se cansan de repetir que el 70% de los crímenes se ordenan desde las cárceles, de allí que la gestión de Pullaro decidió actuar con mano dura en los penales, básicamente el de Piñero donde están alojados los narcotraficantes.

Si la difusión de las fotos de presos alineados y con el torso desnudo “a los Bukele”, en la cárcel de Piñero tiene que ver con esta espiralización de la ola de muertes en Rosario, nadie tiene manera de saberlo; quizás esa ridiculización de los detenidos exacerbó la bronca de quienes están afuera, que ya tenían pensado no obstante por la dureza de las requisas (cosa rara, seguían encontrando elementos que no deberían haber estado en esas celdas a pesar del endurecimiento de los controles) vengarse a sangre y fuego.

SCAGLIA: "INICIAMOS UN PROCESO DE

DIALOGO QUE ES BUENO EN ARGENTINA"

Debido a lo que está aconteciendo en Rosario, el Gobernador Maximiliano Pullaro delegó en la Vicegobernadora Gisela Scaglia su representación en la reunión de gobernadores con funcionarios del gobierno nacional para darle forma al Pacto de Mayo. “Fue una instancia muy constructiva; hubo diálogo, lo que es bueno”, comentó a nuestro Scaglia a nuestro Diario al final de la reunión.

Hoy los cinco sentidos del Gobernador están enfocados a frenar el raid de muertes que se produce en la principal ciudad de la Provincia, por lo tanto el Ministro de Economía Pablo Olivares tendrá a su cargo los aspectos técnicos del Pacto de Mayo, al que insistentemente Pullaro no deja de condicionar a un auténtico desarrollo productivo, si se quiere dejar atrás la dádiva de los planes sociales.

INVERSIONES Y CAPACITACIONES

EN LA PROVINCIA

En ese sentido en medio de tanta malaria, dos senadores rescataron inversiones en sus Departamentos: Oscar Dolzani de San Javier contó como un empresario de esa ciudad conjuntamente con la UNL, el Conicet, INGAR y la UTN usan cáscara de arroz para generar sílice y energía térmica, un proceso inédito en la región con el cual se obtiene óxido de silicio, utilizado en múltiples industrias.

Mientras que el representante de 9 de Julio Raúl Gramajo anunció que Cargill y Adecoagro tienen pensado llevar inversiones a su Departamento, concretamente en Tostado y Logroño.

Pero como si esto fuera poco, de la oficina de Prensa de Presidencia informaron que la empresa Terminales y Servicios SA invertirá 550 millones de dólares en Timbúes para la construcción de un nuevo puerto que generará 2.600 puestos de trabajo.

Al igual que la Escuela de Negocios de la Fundación Libertad, cuyo el representante para Santa Fe y la región Norte Miguel Peralta, anunció que comenzarán los ciclos de cursos presenciales y a distancia de agro negocios entre otros: “La idea es crear para los alumnos una posibilidad de excelencia para crecer y profesionalizarse, y se basa en la conciencia de lo que significa para nosotros el contar con un país bendecido por la riqueza agropecuaria y el potencial de nuestros emprendedores, además del desarrollo de nuestra economía del conocimiento”, ilustró Peralta.

Y para completar el círculo virtuoso, el senador Felipe Michlig ponderó la decisión del gobierno de relanzar el programa Generfé, que mejorará el servicio eléctrico mediante la generación de energía a partir de fuentes renovables por medio de la instalación de proyectos solares, eólicos y bioenergéticos.

La instalación de parques eólicos en distintas localidades de la Provincia, según la titular del área de Energía Verónica Geese, generará una inyección de potencia renovable para sostener un mejor servicio, porque son corredores radiales muy largos y que tienen mala calidad de suministro, donde la solución sería hacer obras gigantescas por parte del sistema de transporte nacional, pero como ello no va a ocurrir, la Provincia venderá esa energía renovable a las empresas que la necesitan para bajar su impacto ambiental, y mostrar a sus clientes nacionales e internacionales que están trabajando en el tema climático.

Para aliviar la carga de los ciudadanos ante los aumentos de la energía eléctrica que sobrevendrán, en un mes aproximadamente la Provincia relanzará el programa Prosumidores, que tan buenos resultados había dado en la gestión de Miguel Lifschitz.

Porque está visto, como dijo el presidente de ADER Nicolás Cabot, la Argentina que conocimos antes del 10 de diciembre ya no existe más. Para bien o para mal.

La premisa ahora – tal como había ocurrido durante la pandemia – será reconvertirse. O perecer.