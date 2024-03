Carolina Losada: “el 90% de los homicidios son ordenados desde las cárceles”

Carolina Losada, senadora nacional, habló acerca del asesinato de un playero en Rosario y reveló que “prácticamente el 90% de los homicidios que suceden acá son ordenados desde las cárceles”.

Pese a mostrarse “con mucha angustia por la situación” porque “esto está escalando”, Losada destacó que “el gobierno está tomando las medidas que había que tomar, sabiendo lo que iba a pasar”. Y añadió: “Cuando uno va al hueso con las cosas, suceden cosas desagradables, pero no queda otra porque sino se transforma en un Estado dominado por el narcotráfico”.

En diálogo con Willy Kohan para el programa Si pasa, pasa (Radio Rivadavia), Losada señaló: “se empezó a atacar por donde se sabe, y se sabe hace años, que suceden los ataques, que son desde las cárceles”.

Este domingo, un playero fue asesinado de tres balazos por sicarios que entraron a la oficina de la estación de servicio de Rosario, en un caso que se suma a los homicidios de dos taxistas y el ataque a un colectivero que continuaba muy grave.

“Esta guerra no es por territorio, es contra Pullaro y Cococcioni. Así como nosotros llegamos a 300 muertos estando unidos vamos a matar a más inocentes por año. Nosotros no queremos celulares, queremos nuestros derechos, ver a nuestros hijos y familia, y que se respeten. No queremos negociar nada, queremos nuestros derechos. Esto para todos los presos, pabellones y cárcel. Basta de seguir humillando con la familia. Pullaro y Cococcioni carguen con muertes inocentes”, indica la carta que dejaron tras el crimen.

En este sentido, Losada se lamentó porque “en Santa Fe se organizó un ejército de sicarios, donde vender droga no fue el único negocio, sino también matar gente”, y agregó: “Estas son verdaderas mafias que, como la están pasando mal en las cárceles, te mandan el vuelto que son las víctimas inocentes que no tienen nada que ver con nada”.

Por último, advirtió que “el Gobierno tiene que seguir así y no dar ni un paso atrás, porque eso los haría ganar a ellos. Las fuerzas federales son muy necesarias”. (NA)