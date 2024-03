La Continuidad de la Copa Departamento Castellanos

La Copa Departamento Castellanos, certamen que organiza la Liga Rafaelina de Fútbol, sigue adelante y en la jornada del sábado se disputaron más encuentros, y lo mismo ocurrirá este domingo si el tiempo lo permite.

El sábado, en todos cotejos por Copa de Plata, Atlético de Rafaela le ganaba 1-0 a Deportivo Tacural y el encuentro tuvo que ser suspendido a los 40 minutos del primer tiempo debido a las lluvias caídas.

En otro juego, Bochófilo Bochazo derrotó 5-4 a Deportivo Susana en los penales, luego de igualar 0 a 0.

Por su parte, Atlético Juventud goleó 3-0 a Sportivo Santa Clara. Y Atlético Esmeralda superó 4-2 a La Trucha.

SE JUEGA ESTE DOMINGO

La tercera fase de la Copa de Oro tendrá los siguientes cruces: 17hs Brown San Vicente vs Sportivo Norte, Tiro Federal de Moisés Ville vs Libertad de Sunchales, 19.30hs Atlético de María Juana vs Ben Hur, 20.00hs Moreno de Lehmann vs Peñarol.

Por Copa de Plata: 16.30hs Libertad de Estación Clucellas vs Independiente de Ataliva, 17hs Deportivo Aldao vs La Hidráulica, Deportivo Josefina vs Sp. Roca, Unión de Sunchales vs Dep. Bella Italia, Juventud Unida de Villa San José vs Belgrano de San Antonio, 17.30hs Argentino Quilmes vs Deportivo Ramona.