Triunfo amistoso para las chicas de la Crema

Las chicas de Atlético de Rafaela recibieron, el último viernes, la mejor noticia del 2024 y es que finalmente el club podrá participar del próximo torneo de la Primera B femenina de AFA.



Rumbo a dicho dicho certamen, que comenzará el 13 de abril (y no tendrá acción los fines de semanas largos), el equipo que conduce Pablo Rebosio disputó un amistoso ante San Benito de Paraná.



El resultado fue 4-1 en favor de la Crema, triunfo conseguido con goles de Eliana López, Maia Vera, Claribel Medina y Rocio Lobos.





El formato de la Primera B se oficializó hace apenas unas semanas y con el sí de Atlético finalmente participarán 22 equipos. Estos serán: All Boys, Argentino de Quilmes, Argentinos Juniors, Atlanta, Camioneros, Comunicaciones, Defensa y Justicia, Defensores de Belgrano, Deportivo Armenio, Deportivo Español, Deportivo Merlo, Deportivo Morón, El Porvenir, Estudiantes LP, Lanús, Lima FC, San Miguel, Sarmiento de Junín, Talleres (C), Unión de Santa Fe y Vélez Sarsfield, son los que irán en busca de la Copa.



Habrá en juego 3 ascensos y 3 descensos. Los equipos mencionados estarán divididos en dos zonas de once cada una y disputarán partidos de ida y vuelta. Además, en cada zona, participarán dos clubes del interior (Atlético de Rafaela, Sarmiento, Talleres de Córdoba y Unión de Santa Fe).





LOS ASCENSOS

El primer ascenso se definirá en un partido entre los primeros de cada zona. Por otro lado, se jugará un reducido por el 2° y 3° ascenso, que arrancará con Cuartos de final entre los equipos 2° al 7° de cada zona (2 vs 7, 3 vs 6, 4 vs 5), seguido de semifinales (en la semifinal espera el perdedor de la final del primer ascenso). Los dos ganadores de las semifinales ascienden a Primera División, luego jugarán una final para determinar el campeón del reducido.



LOS DESCENSOS

Descenderán de manera directa a la Primera “C” los equipos ubicados en el último puesto de cada zona (11°). Mientras que, aquellos ubicados en el puesto 10 de cada zona se enfrentarán para definir el tercer equipo descendido.