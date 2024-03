Juntos por el Cambio pide declarar la educación como servicio esencial en el territorio santafesino

En medio de un conflicto docente en Santa Fe con el gobierno provincial que está en pleno desarrollo y que tuvo hasta el momento dos jornadas de paro de 48 horas, donde la última finalizó el pasado viernes, la diputada del interbloque de Juntos por el Cambio, Ximena Sola, presentó ante la legislatura provincial un proyecto en el que se pretende declarar la educación obligatoria como servicio esencial. Además, la iniciativa contempla la declaración de emergencia en materia educativa en todo el territorio provincial. “Luego de los anuncios que dio el Presidente durante los últimos días, vemos con urgencia la necesidad de declarar la esencialidad de las escuelas en nuestra provincia para que de ningún modo el cierre de las escuelas sea una medida a tomar en Santa Fe. Los chicos tienen que estudiar de manera presencial, con los protocolos y cuidados correspondientes”, afirmó Ximena Sola.

En ese sentido, la legisladora de Juntos por el Cambio insistió en que “Las estadísticas y reportes de las últimas semanas nos muestran que el salón de clases no ha sido un propagador de casos de Covid-19, y que en los pocos casos en los que si se han detectado casos, el sistema de burbuja respondió favorablemente”. “Puntualmente en la provincia de Santa Fe, contamos con un alto porcentaje de docentes vacunados, lo cual disminuye significativamente el riesgo de contagio de los adultos. Si se consideró a los docentes como personal esencial y, en consecuencia se los vacunó de manera prioritaria, cerrar las escuelas no puede ser una opción”, continuó Sola.

Para finalizar, la diputada provincial agregó: “Desde nuestro espacio, insistimos desde el primer momento en que las escuelas deben ser lo primero en abrir y lo último en cerrar. Después de un año de virtualidad, no podemos permitir dar un paso atrás en ese sentido, ya que ha quedado demostrado que los sectores más vulnerables no cuentan con las herramientas necesarias que garanticen la conectividad”. “Por último, solicitamos al gobernador Omar Perotti que si bien hasta el momento no ha anunciado ningún cambio en las restricciones de nuestra provincia, priorice la presencialidad en las escuelas. Declarar a la educación como un servicio esencial es una prioridad”, concluyó Ximena Sola.

El proyecto de Sola, que ingresó a la Legislatura el 4 de marzo pasado, el viernes 8 pasó a Comisión y será debatido antes de llegar al recinto en las comisiones de Educación, Presupuesto y Hacienda y Asuntos Constitucionales.