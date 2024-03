Scaglia reclamó "más presencia" de fuerzas federales en Rosario

La vicegobernadora de Santa Fe, Gisela Scaglia, reclamó "más presencia" de Fuerzas Federales en la ciudad de Rosario para combatir al "narcoterrorismo" y destacó que desde el Gobierno provincial son "receptivos a toda cooperación y colaboración" que se pueda prestar. "El Gobierno nacional tiene que tener más presencia en Rosario de Gendarmería, indudablemente, de la Policía Federal y un trabajo coordinado con el Servicio Penitenciario Federal", sostuvo la dirigente del PRO.

En declaraciones radiales, la titular del Senado de Santa Fe afirmó que con el gobernador Maximiliano Pullaro son "receptivos a toda presencia, cooperación y colaboración que pueda haber". "Entendemos que el narcotráfico no es una causa de los santafesinos, sino que tenemos que luchar juntos los argentinos", señaló. Además, indicó que "las Fuerzas Armadas dentro de la ley pueden participar con ayuda logística".

Al referirse a los violentos episodios que marcaron la última semana, con el asesinato de taxistas, Scaglia remarcó que se trata de "terrorismo narco" y continuó: "Fueron cuatro días bastante duros para Rosario, porque hablan de terrorismo, de bandas narcocriminales que todo el tiempo nos corren la raya y tratan de ver hasta dónde el Estado va a ser más fuerte".

"Pero el gobernador dio un mensaje muy contundente: no cedemos, no pactamos, no retrocedemos un paso", manifestó.

Asimismo, recordó que en los próximos días la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, "va a presentar un Comité de Crisis, donde va a haber refuerzos de la Nación muy importantes para la ciudad de Rosario, sobre todo". "Vamos a trabajar juntos en pos de restaurar la paz", agregó.

Finalmente, la vicegobernadora de Santa Fe también se refirió a la reunión de la que participó en Casa Rosada junto a gobernadores de todas las provincias con el Gobierno nacional. "El diálogo es muy importante y ayer se sintió ese avance del Gobierno nacional, de poder dialogar abiertamente, sin importar el tiempo y escuchar a todos. Obviamente, surgen diferencias y éso era lo que tenía que pasar: que cada uno pudiera llevar la mirada de sus provincias", comentó.

Y concluyó: "Hay que tener consensos fiscales nuevos, una reforma tributaria. Son una necesidad imperiosa. No podría negarse nunca que la Argentina vaya hacia una reforma tributaria para que paguen los que más tienen y podamos bajarle impuestos a los que menos tienen o a los que producen".