Según Bullrich, la violencia en Rosario será juzgada como "actos de terrorismo"

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, advirtió que si en Rosario "no se le pone un freno urgente" al narcotráfico, "la violencia va a seguir escalando", por lo que anticipó que los hechos delictivos serán juzgados como "actos de terrorismo". "Como dijimos muchas veces, Rosario es una de nuestras prioridades en materia de seguridad. Y si bien estamos trabajando desde el minuto 1 en llevar paz a los ciudadanos, el delito y el crimen organizado no descansan y no se dan por vencidos", sostuvo la funcionaria nacional.

A través de un comunicado dirigido a "la población de Rosario", la titular de la cartera policial subrayó: "Todo el país vio los terribles hechos acontecidos en los últimos días, y si no ponemos un freno urgente, la violencia va a seguir escalando". En ese sentido, alertó que "Rosario sangra y no necesita un simple torniquete para mejorar, sino que necesita una cura definitiva". "Por eso vamos a ir a fondo. Con firmeza, sin que nos tiemble el pulso", remarcó.

Asimismo, destacó la convocatoria al Comité de Crisis y remarcó que junto al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y los jefes de las Fuerzas Federales van a "tomar las medidas necesarias para que todo hecho de violencia perpetrado en la vía pública o en el interior de lugares públicos sea inicialmente considerado como un intento de aterrorizar a la población o condicionar a las autoridades y, por tanto, se denunciará como un acto de terrorismo".

"También tenemos previsto solicitar el apoyo de las Fuerzas Armadas, siempre dentro de los términos de la Ley de Seguridad Interior", añadió.

Bullrich explicó que "en tal contexto, los autores de estos delitos pueden sufrir el doble de la pena prevista para el hecho cometido". "Se aplicará, a tal efecto, el artículo 41 quinques del Código Penal, que textualmente dice que ´cuando alguno de los delitos previstos en este Código hubiere sido cometido con la finalidad de aterrorizar a la población u obligar a las autoridades públicas nacionales o gobiernos extranjeros o agentes de una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo, la escala se incrementará en el doble del mínimo y el máximo´", señaló.

Ante ello, remarcó que "Rosario no puede esperar más. Los rosarinos no pueden esperar más. Hoy tienen miedo de salir de sus casas. Eso se va a terminar". "Vamos a ir a fondo, siguiendo el mandato de cambio que con determinación lidera el presidente (Javier) Milei, con la ley y la Constitución siempre presentes, y no vamos a titubear ni hay amenazas que nos amedrenten. Vamos a terminar con el terror en las calles, con la violencia y la sangre", agregó. Y concluyó: "Acá estamos, rosarinos, junto a ustedes. Para que vivan, de una vez por todas, con la seguridad y la paz que merecen los ciudadanos de bien".



EN ESTADO CRÍTICO

Por su parte, el colectivero baleado en la ciudad de Rosario el jueves continuaba internado en estado crítico, mientras la UTA define si mantiene o no el paro en esa ciudad. El chofer Marcos Daloia de la línea de trolebuses K permanecía internado en terapia intensiva del Hospital de Emergencias Clemente Álvarez desde el pasado jueves por la tarde, tras ser baleado en el barrio Belgrano. El colectivero fue atacado a balazos por un sicario en México y Mendoza, quien a corta distancia le disparó en dos oportunidades. Tras el hecho, el agresor se escapó en una moto junto a un cómplice.

Luego del ataque, la UTA decidió comenzar un paro por tiempo indeterminado y estaba previsto que este sábado se realizará una nueva asamblea para definir si continúan o no con la medida de fuerza. Este viernes por la tarde, alrededor de una veintena de personas fueron detenidas este viernes por su presunta vinculación con el asesinato de dos taxistas y con el ataque a balazos a un colectivero.

Luego de varios allanamientos realizados en distintos puntos de la ciudad, las autoridades confirmaron que unos 20 sospechosos fueron arrestados, al igual que un menor de edad. Todos tendrían algún vínculo con los crímenes de los taxistas Diego Celentano y Héctor Figueroa, ambos asesinados con menos de 24 horas de diferencia.

En tanto, once de los detenidos habrían tenido alguna conexión con el ataque al conductor de la línea K de trolebuses.

Los allanamientos y detenciones fueron ordenadas por un equipo de fiscales, encabezado por María Eugenia Iribarren, a cargo de la unidad regional. Por su parte, el Gobierno nacional convocó a un comité de crisis contra la ola de violencia que azota a la ciudad de Rosario y que causó un gran estado de conmoción. El comité será presidido por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, e integrado por todas las Fuerzas de Seguridad de la provincia.