Apertura de temporada de la Sinfónica a sala llena

El pasado jueves la Orquesta Sinfónica Provincial de Santa Fe dio inicio a su 68ª temporada de conciertos en la ciudad capital. El evento fue en el Centro Cultural Provincial, recinto que desde hace varios años alberga al organismo artístico. La sala principal, bautizada “Carlos Guastavino” en tributo al compositor y pianista local, estaba repleta de público. Las entradas gratuitas, que había que retirar con anticipación, se agotaron en 72 horas y más de 750 personas asistieron al evento de apertura, abrazando con calidez la propuesta de la Sinfónica.

En el podio estuvo su ya popular director titular, el Maestro brasileño Silvio Viegas, y su propuesta musical giró en torno al compositor finlandés Jean Sibelius. La obra principal de la noche fue su «Sinfonía n.º 2 en re mayor, Op. 43»; escrita en 1901, y hubo otros detalles musicales que completaron el mitín.

En el inicio del concierto, Viegas llegó al podio e invitó al secretario de Desarrollos Culturales, Paulo Ricci, a subir mientras resonaban los aplausos. El secretario se dirigió a los asistentes agradeciendo su presencia y ponderando el trabajo del ensamble académico, diciendo, entre otras cosas, que “la cultura es lo que nos salva y nos da sentido para vivir”. Luego de la introducción, Viegas tomó la palabra y, como es su costumbre, explicó el porqué del programa elegido y adelantó un poco lo que planificó para el resto del año.



CULTURA VIVA

La ejecución de la obra principal fue sublime, pero interrumpida. Sí: interrumpida por un corte de luz general que afectó a gran parte de la provincia, dejando todo a oscuras. De todas maneras, ante tal situación, Viegas encontró la solución al problema y no renunció a continuar con el concierto. En minutos, los utileros del elenco sumaron luces individuales a los atriles. No alcanzó para todos, pero eso no fue un impedimento. Personal técnico y administrativo, más algunos valientes del público, subieron al escenario e iluminaron las partituras en penumbras logrando que se haga la luz y pueda continuar el espectáculo que desde ese momento dio un giro mágico. El director decidió ejecutar, de los cuatro movimientos de la obra, sólo el último y agregó el bis que estaba previsto. Aunque adversa la situación, con decisión firme y buena voluntad, el concierto tuvo un hermoso desenlace. Director, músicos, personal y público, todos juntos por un objetivo mayor: ¡el show debe continuar!

Vale decir que de todas maneras los matices populares de la composición original brillaron en las interpretaciones de unas cuerdas comprometidas, metales de ataques certeros, percusión contundente y sin debilidades y maderas con pasajes impactantes.

Al final de la velada, la sensación de deber cumplido se vio tanto en los estridentes aplausos del público como en los rostros de satisfacción y agradecimiento de todos los artistas y su Maestro en el escenario.



LO QUE SIGUE

El primer concierto del 2024 fue imponente en muchos aspectos y el segundo encuentro, que tiene fecha para el 22 de marzo, será especial. La Sinfónica volverá al Centro Cultural y será dirigida por una invitada de lujo: Natalia Larangeira, compatriota de Viegas, y actuará como solista la pianista Lilia Salsano, integrante estable de la orquesta.

Si la tendencia sigue así, el resto de los conciertos serán muy prometedores. La Sinfónica sigue en un excelente nivel, elevando cada vez más la vara y superando sus propios límites.