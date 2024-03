Las letras de Joaquín Sabina son literatura

Una tesis doctoral defendida en la Universidad de Almería (UAL) abordó por primera vez íntegramente el cancionero de Joaquín Sabina y demostró que sus letras pueden considerarse literatura.

Una rosa en los callejones: la dimensión literaria del cancionero de Joaquín Sabina es el título de la segunda tesis en el mundo dedicada exclusivamente a la obra del cantautor, y la primera que se defiende en una universidad española.

El investigador Javier Soto Zaragoza, bajo la dirección de José R. Valles Calatrava, completó este estudio que otorga dimensión académica y rigor de análisis científico a algo que ya se conocía cada vez más así fuera del ámbito universitario, informó este martes la UAL.

"Sus letras son literatura y el ubetense es un autor literario sobresaliente en el género de la canción", explicó Soto, quien repasa en su tesis todo el repertorio de Sabina desde distintas perspectivas y que aplicó a su estudio numerosas teorías literarias como los análisis métrico, temático o narrativo.

En concreto, el investigador tomó como partida otra tesis de la Universidad de Viena, defendida en 2017, titulada Estética literaria en la obra de Joaquín Sabina: simbología de la desesperación en el cancionero.

"La mía va más allá de un estudio temático, al ocuparse también de otros aspectos como métrica, narratividad, posmodernidad, intertextualidad o recursos literarios. Lo que pretende es un análisis integral del cancionero de Sabina, si bien obviamente es un trabajo que he tenido muy en cuenta y que me ha servido de punto de partida en varias ocasiones", explicó.

En el primero de los dos bloques de la tesis hay una parte contextual que sirve para explicar la relación de la canción de autor con la literatura y para presentar a Joaquín Sabina. El segundo contiene la parte analítica con un capítulo para la métrica, otro para los temas, otro para la narratividad.

Una vez finalizada, se reivindica que las letras de Sabina sí son literatura para dar más argumentos y contribuir a que cada vez sea algo tenido como una evidencia tanto fuera de la universidad como dentro de ella, ha indicado la UAL.

"Aunque ya sí puede decirse que hay un volumen suficiente de bibliografía académica sobre su obra, la mayoría de los estudios son muy recientes, y hasta no hace mucho, casi todo lo que había escrito sobre Sabina era no académico", detalló.

La investigación defendida en la UAL supone "un hito" muy destacado del estudio de la obra de Sabina, que está comenzando en estos últimos años a recibir mayor atención por parte de la crítica literaria.

El estudio académico del cantautor cuenta de esta forma con una "nueva y significativa aportación", que no solo contribuye ampliamente a justificar la idea de que sus letras son literatura, sino que avanza varios pasos en la comprensión de los rasgos que las caracterizan.

Se hace además tratando asuntos que apenas se habían analizado antes o que directamente no se habían estudiado, como los métricos o su relación con la posmodernidad.

En su extensa carrera, Sabina, de 75 años, grabó 17 discos de estudio y siete en vivo, pero además publicó una docena de cancioneros y poemarios. Entre sus canciones más famosas sobresalen 19 días y 500 noches, Y sin embargo te quiero, Contigo, Y nos dieron las diez, La Puerta de Alcalá y El bulevar de los sueños rotos. NA