Nos vemos en agosto, la novela póstuma de Gabriel García Márquez llegó a las librerías este miércoles, el día en que el escritor colombiano, premio Nobel de Literatura en 1982, cumpliría 97 años.

Si bien la obra quedó escrita, pero no revisada por el autor, sus hijos, Gonzalo y Rodrigo, a quienes Gabo les encomendó que, después de su muerte, hicieran con su obra lo que les pareciera mejor, decidieron publicarla.

De esta manera, el mundo literario celebra un nuevo libro del autor de clásicos de la literatura latinoamericana como Cien años de soledad, Crónica de una muerte anunciada y El amor en los tiempos del cólera".

Como sucede con la mayoría de los libros póstumos, con el correr del tiempo se van conociendo detalles significativos, como por ejemplo, que García Márquez tenía dudas de si publicar o no la novela.

Así lo reveló el diario español El País, tras revisar los papeles del escritor atesorados en el Harry Ransom Center, de la Universidad de Austin, Texas. En uno de ellos, hay una confesión que Gabo le hizo a Carmen Balcells, su agente, en la que confiesa: “Este libro no sirve. Hay que destruirlo”.

Pero los hijos del novelista y albaceas de su obra no piensan lo mismo. En una nota con Infobae en 2023, Rodrigo García Barcha dio su parecer sobre Nos vemos en agosto. “Pensamos que el libro tenía muchos méritos y yo creo que de verdad los lectores lo van a apreciar, porque es muy de Gabo, y eso se extraña. Él siempre nos dijo a Gonzalo y a mí que cuando ya no estuviera más, nosotros podíamos disponer de su obra como quisiéramos. De manera que, le tomamos la palabra”, contó.

García Márquez trabajó en la novela cuando ya había sido diagnosticado con cáncer linfático. En marzo de 1999 reveló que estaba escribiendo un nuevo libro compuesto por cinco relatos y una sola protagonista: Ana Magdalena Bach. La escritura de sus memorias demoró su proyecto. En 2002 terminó de revisar Vivir para contarla y se se puso con Memoria de mis putas tristes, que remató en julio de 2003. Y entonces Nos vemos en agosto quedó postergada. García Márquez falleció el 17 de abril de 2014. NA