Argentina analiza ingresar a un programa de EE. UU. para potenciar negocios en la región

La Argentina evalúa ingresar al American Partenership for Prosperity, el programa lanzado por el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, con la intención de fortalecer la asociación económica con otros países de la región. Además de Estados Unidos, actualmente la lista la compone Canadá, Barbados, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, México, Panamá, Perú y Uruguay.

La cuestión fue abordada por el ministro de Economía, Luis Caputo, durante su reciente participación en el encuentro que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) realizó en Punta Cana. Los inversores del exterior miran a la Argentina de cerca como una gran oportunidad de negocios si lograra estabilizar su macroeconomía.

Negocios como el litio en el norte, más conocido como "el oro blanco", fueron mencionados en reiteradas ocasiones durante la Reunión Anual del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que se desarrolla en esta ciudad. Aunque, todavía, hay cierta precaución sobre el devenir del país en los próximos años. Caputo tuvo una agenda intensa en el marco del encuentro anual del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que se desarrolla en esta ciudad.

Empezó la jornada con un encuentro con Chris Dodd, exsenador de los Estados Unidos y uno de los asesores más cercanos al presidente Joe Biden. Durante la reunión conversaron sobre cómo seguir fortaleciendo la relación bilateral y las reformas económicas que está llevando adelante en el país.

Fue en el marco de la tercera jornada de la Reunión Anual de la Asamblea de los Gobernadores del BID. Por la mañana se realizó el Foro Empresarial, donde se reunieron inversores, funcionarios y compañías para conversar sobre el futuro de los negocios y las condiciones que deberán darse en la región para atraer más capital extranjero.

Por los pasillos caminaron delegaciones chinas, estadounidenses y europeas. Parte de la agenda del ministro Caputo también se centra en captar la llegada de inversiones del sector privado.

Más allá de la Reunión de Gobernadores, el funcionario se armó una apretada agenda para este fin de semana con reuniones bilaterales con autoridades del BID Invest, Fonplata, de la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), de Japan Bank for International Cooperation (JBIC), del Banco Aunque la cifra es similar a Brasil, el resto de los países vecinos como Chile, Uruguay tienen números bastante por debajo.

El secretario de Finanzas, Pablo Quirno, se reunió con el gobernador del Japan Bank for International Cooperation (JBIC), y Nobumitsu Hayashi, oficial Ejecutivo Residente, Jefe Regional para las Américas. Según detallaron desde el Palacio de Hacienda, las autoridades de JBIC destacaron los resultados económicos de la Argentina y ratificaron su interés en cooperar no solo a través de financiamiento de la inversión directa de empresas japonesas ya instaladas en el país, sino también con nuevos inversores.

Los focos de interés para el Japan Bank for International Cooperation son las oportunidades de cooperación y financiamiento en sector mineros y energéticos. "Son identificados como sectores claves para el desarrollo económico de ambos países", resaltaron.

El potencial argentino no pasó desapercibido para Ilan Goldfajn, presidente del BID. En sus palabras de apertura en el Foro, señaló que el BID Invest, el brazo del organismo multilateral de crédito que se enfoca en el sector privado, proporcionó en diciembre pasado un préstamo de US$50 millones al productor mundial de litio Allkem. "Esto nos ayudará a promover el desarrollo del sector privado bajo en carbono y resiliente al clima en la Argentina", agregó.

El litio en el norte argentino fue mencionado en varios paneles, ya que se trata de un mineral clave para la transición energética. Tanto la Argentina, como Chile y Bolivia conforman el triángulo del litio, que juntas representan alrededor de la mitad de las reservas mundiales. En los últimos años eso fue un imán para que se vuelquen millones de dólares al país de empresas provenientes de Estados Unidos y Australia, entre otras.

"Hay un enorme potencial en la región para la producción y procesamiento de minerales críticos para la transición energética. Es imposible pensar la transición sin el litio o el cobre. América Latina tiene una posición fuerte, pero puede avanzar aún más", dijo Alejandra Bernal Guzmán, oficial de Programas de América Latina de la Agencia Internacional de la Energía (IEA, por sus siglas en inglés).

En el mismo sentido apuntó Goldfajn, quien remarcó que la región América Latina y el Caribe creció más rápido de lo previsto en los últimos años, impulsado principalmente por los países de mayor tamaño en la región. Incluso, en 2022 la inversión extranjera directa se disparó y marcó un procedente que "probablemente vuelva a igualar en 2023″, según datos iniciales.

"La pregunta que debemos plantearnos es: ¿durará este reciente rendimiento que fue mejor a lo esperado? Todo depende. Depende de si América Latina y el Caribe pueden aprovechar esta oportunidad mundial que nos ofrece la región, podría ser un punto de inflexión potencial", remarcó.

Pero, para eso, se tienen que dar ciertas condiciones que aplican para toda Latinoamérica. Por ejemplo, de acuerdo con cifras del BID, la delincuencia le cuesta a la región un 3,5% del PBI al año (al desgranar, en la Argentina representan US$29.380 millones anuales). Este porcentaje es el doble que en los países desarrollados. En tanto, a pesar de ser el 8% de la población mundial, aquí ocurren el 30% de los asesinatos globales.

Caputo también se juntó con el ministro de Finanzas de Croacia, Marko Primorac, para repasar las relaciones bilaterales, y el potencial de la cooperación económica y comercial en el corto plazo.

"Se hizo especial énfasis en el proceso de ordenamiento macroeconómico que permite sentar bases de estabilidad y previsibilidad para atraer inversiones directas", dijeron desde el Palacio de Hacienda.

También se reunió con la ministra de Planificación y Presupuesto de Brasil, Simone Nassar Tebet, encuentro en el cual se conversó sobre la posibilidad de trabajar en una hoja de ruta para la integración regional y sobre la gobernanza de organismos multilaterales que integren ambos países en el desarrollo de la infraestructura que permita mayores oportunidades de comercio.

En esa charla, el ministro de Economía resaltó el rol clave que tiene el país para abastecer la demanda de la industria brasileña. Para eso, invitó a participar a las empresas y bancos brasileños a invertir y financiar el desarrollo de la industria gasífera, minera y de generación y transporte eléctrico en el país.

El jueves, en un guiño a la Argentina, la funcionaria brasileña apoyó a la Argentina para que reciba un préstamo de CAF por US$400 millones para seguridad alimentaria.

La agenda de Caputo también incluyó un encuentro con el ministro de Economía y Finanzas de Paraguay, Carlos Fernández Valdovinos; y con la Presidenta Ejecutiva de FONPLATA, Luciana Botafogo Brito, luego de que la Argentina ratificara su membresía al banco de desarrollo.