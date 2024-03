Día Internacional de la jueza

En abril del año 2021 la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el día 10 de marzo como Día Internacional de las Juezas, para rendir un merecido homenaje a aquellas mujeres que desempeñan el cargo de jueces en los sistemas judiciales de todo el mundo.

Con ello se pretende reafirmar la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres en las funciones judiciales.

Esta resolución se elaboró y aprobó con base en la petición realizada por la Asociación Internacional de Mujeres Juezas (IAWJ), con motivo de la reunión de la Red Mundial de Integridad Judicial realizada en Catar.





Lema 2023: Para conseguir justicia necesitamos más mujeres en la justicia

En el año 2023, el lema del Día Internacional de las Juezas fue: "Para conseguir justicia necesitamos más mujeres en la justicia".

No queda espacio a la interpretación en este mensaje. Aunque se ha avanzado mucho en materia de igualdad, el campo de la justicia aún necesita más mujeres que puedan acceder a la judicatura, para luchar por los derechos de todas y de todos.

Con este lema se quieren celebrar los logros conseguidos y luchar por alcanzar los nuevos retos.



¿Por qué se proclamó el Día Internacional de las Juezas?



Una de las principales razones por la que la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó este Día Internacional obedece a reafirmar los Objetivos de Desarrollo Sostenible referidos a la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y niñas, contemplados en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

Asimismo, se pretende lograr la participación activa de la mujer en la toma de decisiones en el campo judicial, mediante la formulación y aplicación de estrategias y planes nacionales, contribuyendo al logro de la igualdad, el desarrollo sostenible, la democracia y la paz.

En tal sentido, la Organización de las Naciones Unidas invita a todos los Estados Miembros, a las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, organizaciones internacionales y regionales, y a la sociedad civil a celebrar este día internacional, mediante la ejecución de campañas y actividades educativas y de sensibilización dirigidas a la población, referidas a la participación igualitaria de las mujeres en todos los niveles de la judicatura.



Asociación Internacional de Mujeres Juezas (IAWJ)

La Asociación Internacional de Mujeres Juezas (International Association of Women Judges-IAWJ) fue fundada hace casi treinta años por un grupo de 50 jueces dinámicas y visionarias de todo el mundo, con el objetivo fundamental de incrementar el número de mujeres jueces y promover la igualdad de justicia para mujeres y niñas en todo el mundo.

Su visión se sustenta en "un mundo donde la igualdad de género, el respeto por los derechos humanos y los sistemas de justicia inclusivos sean la norma". En la actualidad, esta Asociación Internacional cuenta con una membresía de 6.500 jueces, en más de 100 países y territorios.

En el año 2021 se llevó a cabo en Nueva Zelanda la décimo quinta reunión bienal de esta Asociación Internacional, con el lema "Celebrando la Diversidad". En dicho evento se dio a conocer la Resolución de la Organización de las Naciones Unidas, mediante la cual se proclamó el 10 de marzo como Día Internacional de las Juezas.



La primera jueza de la historia

Débora fue la primera jueza conocida de la historia de Occidente (hace 3.135 años). Fue una mítica mujer que impartía justicia, cuyo liderazgo contribuyó a la paz y bienestar del pueblo de Israel. Fue conocida como "la madre de Israel", debido a su gran capacidad e influencia para mediar ante diferencias tribales y problemas familiares.

De acuerdo a las escrituras de la sagrada biblia Débora pudo percibir una grave amenaza entre las diferencias de los habitantes de la tierra de Canaá (cananeos) y los israelitas, quienes eran considerados como unos intrusos e invasores de sus tierras.

La jueza Débora encomendó a Barac reunir un gran ejército entre las tribus de Israel a fin de enfrentar a los cananeos, profetizando que Dios les concedería la gran victoria. De acuerdo a la Biblia el pueblo israelí alcanzó la paz durante los siguientes cuarenta años.



Filmografía sobre mujeres juezas

A continuación mostramos una selección de documentales, series y películas para ver y disfrutar en familia, acerca del importante papel desempeñado por mujeres que son juezas:



Una cuestión de género (EEUU. Director: Mimi Leder. Año 2019): es una película biográfica inspirada en la historia de la jueza Ruth Bader Ginsburg, una abogada de 85 años nombrada magistrada de la Corte Suprema de Estados Unidos. Se convirtió en una heroína popular debido a su incansable lucha por la igualdad de género.

RBG (EEUU. Directora: Julie Cohen. Año 2018): este documental refleja la historia de la jueza Ruth Bader Ginsburg, quien luchó para que la discriminación sexual fuese reconocida ante la ley. Durante los años 60 y 70 ganó 5 casos de discriminación de género, antes de ejercer como magistrada del Tribunal Supremo.

El Veredicto (Reino Unido. Director: Richard Eyre. Año 2017): una prominente jueza de la Corte Suprema Británica, especializada en derechos familiares, deberá tomar una importante decisión acerca del caso de un adolescente. Debe recibir una transfusión de sangre para salvar su vida, a pesar de ir en contra de sus creencias religiosas.

La Juez (Argentina. Directora: María Victoria Menis. Año: 2017): narra la historia de una jueza de Buenos Aires que lucha contra la corrupción y el crimen organizado mientras intenta conciliar su trabajo con su vida personal.

The Judge (Estados Unidos. Director: David Dobkin. Año: 2014): una jueza de Chicago regresa a su ciudad natal en Indiana para enfrentar el juicio de su padre por asesinato. A medida que desentraña los secretos de su familia, se enfrenta a decisiones difíciles sobre la justicia y el perdón.

La Juez Amy (EEUU. Directora: Amy Brenneman. Año 1999): serie para televisión que muestra la vida de Amy Gray, una abogada titulada por la Universidad de Harward y divorciada, que dejó Nueva York para irse a vivir con su madre y su hija. Trabaja como jueza de una corte juvenil, intentando imponer justicia y adecuarse a su nuevo rol de madre soltera.

