Seis Naciones: festejó Italia

El sello de Gonzalo Quesada dentro del rugby italiano ya es una realidad. La Azurra cosechó el primer triunfo dentro del ciclo del exapertura de Los Pumas, nada más y nada menos que ante Escocia por el Seis Naciones, en un vibrante y apasionante 31 a 29, dándole rienda suelta al sentido festejo de todo el publico que colmó el Estadio Olímpico de Roma. De la mano de una gran actuación de Juan Ignacio Brex, otro argentino que fue protagonista, pero dentro del campo de juego, los anfitriones volvieron a triunfar en condición de local en el certamen tras once años.

Un try de Sam Skinner a dos minutos y medio del final dejó el partido a tiro del triunfo para Escocia, que recibió la salida subsiguiente profundo en sus 22 metros e inició el último ataque. Quedaban 90 segundos en el tiempo regular y los escoceses empezaron a remontar la cancha. Una avance de cuatro minutos y 24 fases que Italia defendió con disciplina y contundencia, que finalmente se cortó por un knock-on del visitante y desató el festejo azzurro.



GANÓ INGLATERRA

Inglaterra le ganó un partidazo a Irlanda por 23-22 en Twickenham y le puso suspenso a la definición del Seis Naciones cuando resta una fecha para el final. Los locales no bajaron los brazos, fueron a buscar el partido y un drop de Marcus Smith en el epílogo le dio la ventaja final.

La fecha se completará este domingo, con el partido que disputarán Gales vs. Francia, a las 12 en Cardiff.