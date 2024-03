Oro para Josefina Echaniz y plata para Luciano Capella

La segunda jornada del Campeonato Argentino de ruta para Menores y Juniors Rafaela 2024 coronó cuatro nuevos campeones nacionales este sábado, en el inicio de las pruebas en línea. La mañana fue muy propicia para la delegación anfitriona de los chicos del Club Ciclista de Rafaela, ya que en primer término Josefina Echaniz obtuvo la medalla de oro en la competencia de damas para las Clases 2010/11/12, y luego Luciano Capella consiguió la presea de plata en la prueba de las Clases 2011/12.

En la victoria de Echaniz, las más pequeñas del pelotón nacional salieron a recorrer tres giros en el autódromo Ciudad de Rafaela. El grupo de 13 corredoras tuvo una fuga desde la primera vuelta, luego fueron 4 con la llegada de la rafaelina, quien se acomodó en el grupo y luego sacó a relucir sus cualidades para festejar por delante de las puntanas María Paz Peralta y Valentina Petrizani.

“Es una alegría muy grande, no pensé que se me iba a dar, pero quería que la de oro se quede acá” comentó antes de subir al podio.

Entre los Varones 2011 y 2012, con un pelotón de 30 corredores y muchos debutantes en campeonatos nacionales, la definición hubo que esperarla hasta el sprint final, fueron 3 giros al autódromo y el pelotón no se rompió ni permitió fugas.

Hubo un buen control de los chicos de clase 2011 y el más fuerte en el sprint fue Valentino Sánchez (Pueblo de La Paz), quien logró batir a Luciano Capella (ACCOS) y David Godoy Montenegro (San Juan). Luciano es hijo de Daniel Capella y nieto de Norberto Capella, manteniendo sin dudas bien en alto un apellido que ha generado muchas satisfacciones para el ciclismo de la ciudad.

La prueba de Varones 2010, con 8 vueltas al circuito y 37 kilómetros de carrera, empezó con mucho control y se fue abriendo para llegar a una muy buena definición.Tras pinchar y perseguir para volver al grupo principal, el santafesino Benjamín Turdo se fue en fuga con Isaías Silva (Olavarría Centro), abrieron hueco, pero el ciclista bonaerense atacó en el momento adecuado y logró separarse de su compañero de fuga, para llegar en solitario a la meta.

Turdo alcanzó la medalla de plata y detrás de él apareció el pelotón en donde el sanjuanino Lautaro Oviedo Paz celebró el bronce. En esta carrera el rafaelino José Schmit culminó en la posición 15.

El final de la jornada llegó con una gran competencia de Varones 2009, fueron 43 pedalistas de distintos puntos del país, que salieron a completar 9 vueltas (42 km) y una vez más hubo carrera desde el comienzo, con un muy buen ritmo y varios intentos de fuga, que tardaron en consumarse.Fantino Giuliano (ACINOBA), Thomas Breppe (Catamarca) y Gabriel Pioli (Pueblo de La Paz) fueron los 3 que consiguieron hacer diferencia sobre el pelotón mayoritario que nunca se puso de acuerdo para salir a buscar a los vanguardistas.

Cuando todavía quedaban dos giros para completar la prueba, Giuliani cambió el ritmo y se fue en solitario, logrando abrir buena ventaja sobre Breppe y Pioli, quienes a su vez tenían a Valentín Castro (ACRU) como perseguidor, aunque nunca pudo tenerlos a su alcance y se tuvo que conformar con el 4º puesto. Giuliani, aprovechó su ventaja para disfrutar de la última vuelta y manejar la ventaja, mientras que Breppe atacó en la recta final para asegurar su medalla de plata por delante de Gabriel Pioli. El rafaelino Federico Dalmasso quedó en la posición 20.

Este domingo la última jornada del certamen volverá a tener 4 pruebas de pelotón, Damas 2008-09, Damas Junior, Varones 2006 y Varones Junior, que cerrarán el evento con 100 kilómetros en el autódromo Ciudad de Rafaela.