Medrán y la caída de Atlético ante Morón: “Es una derrota que duele”

Atlético de Rafaela cayó 2-1 con el Deportivo Morón en el encuentro que el viernes por la noche abrió la sexta fecha de la Primera Nacional, torneo Carlos ‘Timoteo’ Griguol. A los 24 minutos, Agustín Gómez abrió el marcador en el Monumental de barrio Alberdi, Lucas Albertengo puso las cosas otra vez iguales a los 36 de la segunda parte y Gonzalo Berterame, a los 40, le terminó dando la victoria al ‘Gallito’.



Ezequiel Medrán, entrenador de la ‘Crema’, habló tras el encuentro, que significó la primera caída en casa.



“Las situaciones las hemos creado, se han generado como para merecer algo más, pero no se pudo, es una derrota que duele mucho”, señaló.



“Preocupa porque no competimos de la manera en que lo veníamos haciendo”, destacó Medrán, y describió: “Perdimos esa solidez que nos caracterizaba, un equipo compacto, difícil que le conviertan goles. Sufrimos dos goles que duelen y realmente duelen mucho”.



Al igual que la fecha pasada, Atlético dejó una pobre imagen en su juego, algo que no había ocurrido en el juego ante Mitre, donde se impuso con momentos de buen juego asociado y una gran efectividad en ofensiva.



“Hay que afrontar esto con entereza, charlar, resolver. Es una derrota que duele, duele mucho ya que si bien somos concientes que tenemos un plantel que seguimos poniéndolo a punto, un plantel nuevo con muchos juveniles, pero tenemos la obligación de tener un Atlético de Rafaela protagonista”, manifestó el DT.



En relación a lo físico, el entrenador también fue consultado y dejó en claro. “El desgaste obvio por la exigencia del partido, fue muy trabado, físico, cortado y eso no nos posibilitó tener el ritmo de partido que nosotros pretendíamos, pero tenemos que tener la capacidad de resolverlo mejor y hoy (por el viernes) no estuvimos bien”.



En un torneo largo, la clave es encontrar una regularidad de rendimiento, algo que en estas seis presentaciones, Atlético no supo repetir. Más allá de los números (2G, 1E y 3P).



“La fecha pasada después de 41 partidos perdimos ese lugar de estar entre los 8, eso quiere decir que regularmente, en el transcurrir de lo que venimos trabajando, hay una contundencia, claridad de tener siempre un Atlético protagonista. Hay que trabajar, corregir y seguir avanzando”, apuntó Medrán.



A la hora de hacerse cargo de los cambios de esquema que intentó y las modificaciones que utilizó para el juego ante Morón, los cuales no dieron resultados, el DT no le esquivó a la autocrítica.



“La responsabilidad es totalmente mía, siempre. Asumo la responsabilidad, más allá del sistema creíamos que teníamos los jugadores acordes para poder llevarlo a cabo. Haremos un análisis más tranquilo pero si hemos generado situaciones, varias pelotas como para castigar, hacer goles pero no pudimos avanzar. No nos sentimos cómodos, el equipo no compitió con las intenciones que teníamos y eso dolió”.



Barajar y dar de nuevo. La revancha está a la vuelta de la esquina y el tiempo para los lamentos es efímero. Encontrar esa regularidad de rendimientos será clave para que el trabajo diario sea más llevadero y poder ver, nuevamente, a un Atlético en la zona de ‘privilegio’, entre los ocho mejores de la zona B.



“Tenemos que estar enfocados en eso; esta derrota duele porque lo sentimos en el vestuario, lo vimos, lo charlamos uno lo percibe de tantos años estar dentro de un vestuario y a veces tienen que suceder estas situaciones como para que sean un punto de partida, es la realidad, charlaremos”, cerró Medrán.