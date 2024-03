Anoche, personal policial de Sunchales, en boca de una joven de 25 años de edad, residente en la calle Alvear al 600, escuchó detalles sobre amenazas de la cual había resultado víctima.

La exponente, entre otras cosas dijo que se hallaba en su vivienda junto a sus hijos, y que se había hecho presente su expareja, al que identificó como Jorge Eduardo P.

Seguidamente agregó que comenzaron a discutir, y que el sujeto la había tomado de un brazo y le pegó dos cachetadas, en un escenario donde también la amenazó verbalmente.

Según la mujer, el intruso le dijo "le voy a prender fuego a la casa, y te mataré si te encuentro con otro".

Y que para infundirle mayor temor le gritó "tengo un arma en casa. Todas las noches pasos por acá con el arma y te vigilo por la ventana".

Por otra parte, señaló que todas las veces que el individuo de referencia va a buscar a sus hijos, trata de besarla y la toma de la cintura.

No todo quedó allí en cuanto a detalles sobre lo sucedido, habida cuenta de que la víctima contó que al momento de la discusión, arribó a la casa su padre, y que su expareja lo amenazó diciendo "no te metas, no tenés nada que ver en esto. Y si llegas a denunciarme vas a encontrar a tu hija en una zanja. Y no solo será eso, ya que también le voy a meter un tiro a la otra hija de ella".

Consecuentemente, se llevó a cabo la detención de Jorge Eduardo P., quien fue traslado a sede policíaca a los fines determinados por la ley.