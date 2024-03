El Galicia busca quedarse con la filial local del HSBC

En una operación que se manejó con mucho hermetismo, el Banco Galicia avanza para comprar la filial argentina del HSBC, con oficinas centrales en Londres. El Grupo Financiero Galicia negocia hace semanas para quedarse con esa entidad.

En Rafaela, el Galicia cuenta con su sucursal en la esquina de bulevar Santa Fe y Sargento Cabral, en tanto que el HSBC está ubicado en la histórica casona de San Martín y Bulevar Lehmann, donde anteriormente funcionaba el Banco Hipotecario Nacional.

Las negociaciones se aceleraron en el último tiempo, con reuniones y videollamadas en el exterior y en la Argentina. Se trata de una adquisición que requiere, además, de aprobaciones y confirmaciones de entes regulatorios que gestionan el sistema bancario local, pero podría terminar de cerrarse en el corto plazo.

Aún no se definieron montos o plazos para la operación, que confirmaría al Galicia como el mayor banco privado del país, por su cantidad de activos. Se distanciaría del Macro, que había fortalecido su posición tras la compra del Itaú en 50 millones de dólares.

Desde las entidades, mientras tanto, no hacen confirmaciones oficiales, pero desde ambos lados reconocen avances en la negociación. "Siempre buscamos oportunidades para hacer crecer nuestro negocio en la Argentina, incluyendo potenciales adquisiciones. No obstante, por el momento, no hemos llegado a ningún acuerdo y no tenemos más comentarios para hacer", indicaron desde el Galicia.

Después de semanas de reuniones y conversaciones, existe un memorándum de entendimiento entre las partes, informó La Nación. Los equipos legales avanzan en el proceso de ‘due dilligence’, las exhaustivas auditorías previas a que se concrete la fusión, que implican una revisión de contratos, activos, deudas y otros rubros de la actividad de ambas partes.

La filtración de un mensaje del CEO de HSBC Argentina, que confirma que la entidad fue "contactada" por "interesados en nuestra operación en Argentina", aceleró reuniones y gestiones en el país y el exterior.

Hace tiempo que el HSBC tiene planes de reducir su operación en América latina, y la Argentina era su principal mercado en la región. En 2015, había vendido su operación en Brasil al banco local Bradesco, por US$ 5.200 millones en efectivo.

En la Argentina, el holding Grupo Financiero Galicia integra, además del Banco de Galicia, a la fintech Naranja X (Tarjetas Regionales S.A.), Galicia Seguros, Fondos Fima, la fintech Inviu y la agtech Nera, entre otros negocios.

El año pasado, el grupo obtuvo un ingreso neto de $336.232 millones, con un crecimiento del 110% interanual en términos reales.

Al cierre del cuarto trimestre de 2023, tenía activos por más de $10 billones, entre efectivo, depósitos en bancos, préstamos, activos financieros y títulos de deuda.

La operación sacude al sector financiero local, como el año pasado lo hizo otra compra de una entidad extranjera por parte de un gran banco local. Fue en 2023 cuando el Banco Macro, de la familia Brito, se quedó con la filial argentina del brasileño Itaú, tras un desembolso de US$50 millones.

Esa adquisición había sido confirmada en agosto del año pasado por ambas entidades, y finalmente fue aprobado a principios de noviembre último. Como parte de ese proceso, los activos del Itaú fueron transferidos al Macro, con las sucursales operando desde el 4 de noviembre con la marca Macro BMA.