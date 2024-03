El dólar blue rebota y recorta la caída sobre el final de la semana

Los dólares cerraron la semana con pérdidas de alrededor de 5% en todas las variables libres. Mientras que el Banco Central ya compró US$1.000 millones en lo que va de marzo y continúa con la acumulación de reservas. Este viernes, las cotizaciones rebotan levemente y recortan la pérdida aunque cierran otra semana a la baja.

El blue sube diez pesos respecto de ayer y cierra en $995, continuando por debajo de la barrera psicológica de los $1.000. El que hoy volvió a cotizar por encima de esa línea es el MEP, que tras cerrar miércoles y jueves en la línea de los novecientos noventa, hoy se acomoda en los $1.003.

Por su parte, el Contado con Liquidación se ubica aproximadamente un 4% por encima del MEP y el Blue y cierra la semana por los $1.040. El economista Gustavo Ber, destacó que la atención de la jornada se posa en las negociaciones que se reanudan con los gobernadores en busca de poder volver a impulsar las reformas necesarias así como el capítulo fiscal a fin de poder contribuir a la sustentabilidad de la mejora en las cuentas públicas.

Ello resulta crucial para poder extender el clima de mejores expectativas, en medio de una recesión y aún una elevada inflación, ya que podría contribuir a amortiguar los efectos sobre el humor social al inducir que el mayor esfuerzo tendrá recompensa.

El dólar blue cerró este viernes a $965 para la compra y $995 para la venta, aumentando diez pesos (1%) en la jornada.

No obstante cierra la semana con una baja de 55 pesos. La divisa marginal está en mínimos desde diciembre y la brecha se achicó al 17,5%.

El dólar MEP también tuvo una suba de 7,16 y con ella volvió a cotizar por encima de los $1.000. La cotización resultante de la compra y venta de bonos cerró la semana en $1003,79 y la brecha continua debajo del 20%.

En tanto el CCL fue el que tuvo el mayor rebote en el día creciendo $11,61 y terminando la semana en $1.040,88. La brecha se ubica en el 23%.

Tras el ajuste del día, el tipo de cambio mayorista subió $846,50. En la semana subió $ 4, superando los $ 3,60 de aumento de la semana anterior y repitiendo el ajuste de la segunda semana de febrero de este año. Todo parece suponer que el Gobierno mantendrá el crawl al 2% mensual durante todo marzo.

El valor del billete en el Banco Nación es de $865,50 y en el promedio de los bancos es de $892,34. De esta forma, el valor del dólar tarjeta es de $1.384,80. El volumen negociado en el Mercado Libre de Cambios de contado fue de US$ 445,26 millones, lo que hace visible una lenta pero constante normalización del comercio exterior con cada vez mayor acceso a los importadores.

El Banco Central sigue comprando divisas y se acerca a los US$10.000 millones desde el 13 de diciembre. El Banco Central compró US$165 millones de lo operado con lo cual los importadores tuvieron acceso al 63% de los dólares operados.

Con esta compra, la autoridad monetaria cerró la semana con compras por US$ 1.031 millones, y en lo que va de marzo ya se hizo de US$ 1.099. A este ritmo la semana entrante pasará la línea de los US$10.000 millones desde el 13 de diciembre. Hasta ahora totaliza US$ 9.591 millones. Las reservas brutas del Central subieron en línea con las compras y cerraron la semana en US$28.216 millones. (NA)