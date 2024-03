Murió la ex diputada nacional Diana Conti

La ex diputada nacional Diana Conti, una de las espadas legislativas del kirchnerismo tras la asunción del ex presidente Néstor Kirchner al frente del Gobierno, falleció ayer a los 67 años. La ex integrante del Frente para la Victoria (FPV) también se había desempeñado como subsecretaria de Derechos Humanos, senadora nacional y consejera de la Magistratura.

Conti, abogada penalista y psicóloga social, estaba internada con neumonía y, según trascendió, transitaba hace tiempo una enfermedad oncológica, la cual que habría sido la causa de su deceso. La ex senadora tuvo una extensa militancia política que inició en los años '80 en el Partido Comunista Revolucionario (PCR), donde tomó parte activa durante mucho años.

Luego, promediando la década menemista, integró el Frente País Solidario (FREPASO), por el cual consiguió su primer cargo legislativo en 1997, cuando formó parte de la boleta que encabezó Graciela Fernández Meijide.

Más tarde, durante la presidencia de Néstor Kirchner se sumó al bloque del FPV en el Senado, mientras que en 2005 fue elegida diputada por ese mismo espacio político.

La primera en expresar sus condolencias tras el fallecimiento de Conti fue la expresidenta Cristina Kirchner, quien comunicó la noticia en horas del mediodía a través de un mensaje en redes sociales. "Hasta siempre querida Diana. Amiga y compañera", escribió la vicepresidenta en homenaje a la exlegisladora e impulsora de la celebre frase "Cristina eterna", al plantear la necesidad de una reelección indefinida de la ex mandataria.

Por su parte, el senador y ex ministro del Interior Eduardo "Wado" de Pedro la calificó como "gran compañera y una enorme legisladora", y se despidió: "Hasta siempre, Diana Conti".

En sintonía, su par Anabel Fernández Sagasti publicó: "Nos dejó una gran compañera y militante de quien aprendí mucho. Defensora de la justicia social y los Derechos Humanos. Te voy a extrañar siempre Diana Conti". (NA)