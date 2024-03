La CGT Rafaela cuestionó el discurso de Milei y Fececo pidió medidas para alentar el consumo

La CGT Regional Rafaela volvió a cuestionar al presidente, Javier Milei, por considerar que no tuvo en cuenta a los trabajadores en el discurso que pronunció el viernes pasado ante la Asamblea Legislativa en el Congreso de la Nación. En un documento titulado "Para los trabajadores ni el consuelo de la palabra", la central obrera local afirmó que "el discurso con el que el presidente Javier Milei abrió el período de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación volvió a ratificar claramente, por si todavía hiciera falta, que los trabajadores activos y jubilados y nuestras familias no

formamos parte de ninguna de sus políticas de gobierno". "Nos destinaron a entrar en la licuadora voraz del capitalismo salvaje que impone este gobierno como estrategia económica", dispararon los dirigentes sindicales nucleados en la CGT de la ciudad.

"En lo que debió ser la descripción de su plan de gobierno para los próximos meses, el presidente no encontró ni un párrafo adecuado para transmitirle a los trabajadores ni a los jubilados, alguna palabra de alivio", lamentó la entidad. "Es tan grande la magnitud del drama social que se está viviendo, que cualquier mensaje de la máxima autoridad institucional que aportara una cuota de esperanza sería bienvenida", añadió.

Para la CGT Rafaela "es evidente que nada bueno hay para comunicar, somos la carne picada en la licuadora activada por una inflación galopante en donde ningún derecho es admisible: ni la salud, la educación pública, las autonomías provinciales ni los derechos laborales; nada resiste a la lógica de todo o nada que pregona el presidente". En este sentido, planteó que "el único rol que nos asigna es el de ser los sujetos a licuar, como se están licuando los ingresos". "Por eso no tuvo para los trabajadores y jubilados ni el consuelo de la palabra, como tampoco lo tuvo para los empresarios pymes, para los pequeños comerciantes de barrio, o para los desamparados que mendigan el sustento diario", expresó.

En momentos que la situación de las empresas rafaelinas se torna compleja ante la caída pronunciada de sus ventas y las dificultades para mantener la planta de personal, la central obrera hizo un llamado abierto a distintas instituciones para "trabajar en conjunto" para moderar la crisis socioeconómica derivada, según entiende, de la política del Gobierno nacional.

"Ante el escenario que nos plantea el modelo que se trata de implantar a golpe de tuiteos y DNU, la CGT Rafaela vuelve a convocar a todas las fuerzas representativas del sector productivo de la ciudad y la región a trabajar en conjunto para atenuar el impacto de estas políticas destructivas del aparato económico y social", manifestó el documento. "Nadie se salvará solo. Y pronto será tarde para los arrepentimientos", concluyó.



LA CRISIS DEL SECTOR

COMERCIAL Y DE SERVICIOS

Al planteo de la CGT Rafaela por la crisis, se suma el reclamo de la Federación de Centros Comerciales (Fececo) de la Provincia de Santa Fe que pidió "medidas para revertir la caída del consumo y para reducir la presión impositiva y de costos que sufre el sector productivo en general y el comercio y los servicios en particular".

En un documento difundido bajo el título "Distintos tiempos, diversas necesidades, mucha urgencia", la entidad señaló que "es sabido que los tiempos de la política y sus hacedores son muy distintos a los de la sociedad y en particular de los mas necesitados y vulnerables", a la vez que indicó que "es indudable que se necesitan innumerables reformas y cambios estructurales y que para ello es necesario dialogar, discutir, consensuar, resolver para luego implementar".

"En tanto todo esto ocurre, la vida diaria con sus necesidades y urgencias continúa agravando la grave situación que muchos sectores padecen", advirtió Fececo. "El sector comercial y de los servicios está golpeado por una fuerte y constante disminución de consumo y el incremento de sus costos fijos. La inflación, si bien comenzó a tener signos de desaceleración, continúa golpeando en forma preocupante el poder adquisitivo de las familias que experimenta un retroceso inusitado que deteriora su calidad de vida y afecta no solo al comercio sino a todo el arco productivo", remarcó el documento.

Asimismo, Fececo manifestó que "la innumerable cantidad de impuestos, tarifas esenciales que se multiplican constantemente, costos laborales, de los cuales muchos no llegan al bolsillo del empleado, que se incrementan en forma permanente, haciendo peligrar su continuidad ante una cruda pero inevitable reestructuración". "Si a esto se le agrega las dificultades propias del abastecimiento y reposición de mercaderías, sea por los constantes aumentos, como por la falta de plazos de pago, el diagnóstico resulta muy preocupante", amplió.

"Desde Fececo y sus entidades adheridas expresamos nuestro apoyo a todas las instancias de diálogo que sean necesarias para revertir esta situación y crear condiciones estables, previsibles en nuestra economía con mayor certidumbre y un panorama que facilite el ingreso de inversiones y la concreción de proyectos, no obstante, bregamos por medidas urgentes que reviertan la caída del consumo y disminuyan la fuerte presión impositiva y de costos que sufre el sector productivo en general y el comercio en particular, para que cuando los acuerdos y pactos puedan lograrse no sea demasiado tarde", finalizó.