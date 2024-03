Un paso atrás que genera preocupación

No fue la noche de la recuperación de la Crema y, por el contrario, sumó mayores preocupaciones con el traspié frente al Deportivo Morón por 2 a 1, ante su propia gente. Transcurridas seis fechas de la Primera Nacional, Atlético tiene 2 triunfos, 1 empate y 3 derrotas, sin dudas un arranque que a esta altura es pobre.

El rendimiento futbolístico en el primer tiempo fue muy flojo, y en el segundo mejoró un poco, pero con la salvedad de un rival que se quedó con un jugador menos a los 13 minutos. Con oficio y un par de "veteranos" siempre vigentes, como Olivares y Gastón González, el "Gallito" en la primera mitad manejó mejor la pelota sacando réditos de un pasaje donde ya había insinuado adelantarse en el campo.

A un par de minutos que Bergia le sacara un buen remate a Olivares, llegó una segunda jugada tras un córner donde el fondo de la Crema salió tarde, en el costado izquierdo se hizo de la pelota González y metió un centro cruzado bajo, que por el segundo palo conectó Agustín Gómez para abrir el marcador.

Atlético no ofrecía cambios de ritmo, con los volantes con poca movilidad. Salvo alguna proyección de Portillo por la derecha, no se vislumbraba la posibilidad que le llegara la pelota a Albertengo, que igualmente siempre la pedía y cuando le llegaba algo inventaba, o Funez. De hecho, la única chance clara del centrodelantero fue después de quedarle el balón de espaldas y sacar una buena media vuelta, con el remate que se fue al lado del palo izquierdo del arquero.

Morón seguía agazapado, buscando el momento para sorprender. Y casi lo logra con la pegada de González, que desde 25 metros sacó un remate que Bergia alcanzó a rozar con la punta de los dedos, para que la pelota pegue en el travesaño.

En el segundo tiempo Medrán fue de entrada con los cambios de Berrondo y Merlino por Jappert y Capurro. Así Quiroz volvió al puesto habitual de lateral izquierdo, con el recién ingresado con el ex Central Norte como extremo. El chico Merlino entró bien, fundamentalmente con su precisión en la pelota parada, que había sido un déficit en el primer tiempo.

El partido igualmente seguía siendo parejo, hasta que Machuca en un lapso de tres minutos hizo dos faltas de amarilla y vio la tarjeta roja del árbitro Carranza, de regular actuación. A partir de ese momento, el equipo de Nardozza se plantó con doble línea de cuatro y Rescaldani solo arriba, dejándole la pelota a la Crema.

Con más ímpetu que ideas, el dueño de casa empezó a generar. Una muy clara tuvo Galeano, recibiendo de frente al arco dentro del área un pase de Funez, pero el remate lo tapó el seguro Rojas.

En el cuarto de hora final, también con Vidal en cancha, Atlético pobló el campo rival y generó varias infracciones. Colombo lo perdió de cabeza, pero un ratito después apareció Funez en el área para rematar fuerte, el arquero rechazó y Albertengo con lo justo en el área chica conectó despacito para decretar el empate.

Era el mejor momento, dentro de una noche discreta, del elenco de Medrán. Pero otra vez quedó mal parado en ataque, salió la contra del ingresado Curruhinca por izquierda, que en el momento justo habilitó al medio a Berterame, que definió por sobre la salida de Bergia para darle otra vez la ventaja al Gallito. Y esta vez fue definitiva, porque en la desesperación contra el reloj, Atlético se quedó cada vez más huérfano de ideas, y cuando arremetió apareció Rojas para evitar otra paridad.



ATLÉTICO 1 - DEP. MORÓN 2

Estadio: Monumental.

Árbitro: Álvaro Carranza. Asistentes: Roque Narváez y Joaquín Badano. Cuarto árbitro: Guillermo González.

ATLÉTICO DE RAFAELA: Mayco Bergia; Ayrton Portillo, Kevin Jappert (45' Augusto Berrondo, 86' Iván Bravo), Rodrigo Colombo y Francisco Oliver; Juan Capurro (45' Lisandro Merlino), Matías Fissore (70' Patricio Vidal), Juan Galeano y Franco Quiróz; Lucas Albertengo y Nazareno Fúnez. Sup: Agustín Grinóvero, Nicolás Kozlovsky, Alexandro Ponce, Emiliano Aguero, Francesco Toldo. DT: Ezequiel Medrán.

DEPORTIVO MORÓN: Juan Martín Rojas; Rodrigo Arciero (45' Sebastián López), Brian Machuca, Agustín Gómez, Nicolás Henry (59' Emilio Lazza); Julián Vitale; Gonzalo Berterame, Juan Olivares (59' Mariano Bracamonte), Gastón González (79' Agustín Curruhinca); Pablo Cáceres (70' Santiago Sala) y Ezequiel Rescaldani. Sup: Agustín Rufinetti, Jonathan Cañete, Nuñez. DT: Fabián Nardozza.

Primer tiempo: a los 24' gol de Gómez (DM).

Segundo tiempo: a los 36' gol de Albertengo (AR), 40' gol de Berterame (DM).

Incidencias: ST, expulsado Machuca a los 13'. Amarillas: Colombo, Fissore (AR); Arciero, Lazza y Berterame (DM).