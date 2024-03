Comenzará la séptima temporada de la categoría Midgets Show and Power

Luego de las suspensiones motivadas por las recientes lluvias y su correspondiente reprogramación, este fin de semana se pondrá en marcha la séptima temporada del Midgets Show and Power, con la disputa de la primera fecha del Torneo Oficial "Víctor Hugo Fux".

Con la realización de las pruebas libres que se anuncian para este sábado y la disputa de la primera fecha el domingo, la categoría Midgets Show and Power iniciará su séptima temporada en el circuito "Atilio Carinelli (h)" de San Antonio - Castellanos.

Se pondrá en marcha, de esa manera, el Torneo Oficial "Víctor Hugo Fux", con la participación, además, de su telonera, el Mini Power, que estará llevando adelante su segundo campeonato.

Matías Audino en la divisional superior y Gaspar Fler entre los "peques", se consagraron el año pasado, en ocasión de realizarse el Torneo Oficial "Omar 'Cachete' Pelosi", por lo que este fin de semana comenzarán a defender sus respectivos títulos en el primero de los 12 capítulos que formarán parte de esta nueva historia para una especialidad que asumirá el desafío de seguir creciendo en una época particularmente compleja en lo económico.

De todas maneras, el Midgets Show and Power sabe muy bien de qué se trata el hecho de sobreponerse a las adversidades, porque a lo largo de su breve historial encontró algunas piedras en el camino.

Esos obstáculos, pudo sortearlos con paso firme y sin quemar etapas, apuntando siempre a ganarse un lugar dentro de la múltiple oferta del deporte motor regional. Un objetivo que, en definitiva, pudo cumplir gracias al esfuerzo realizado por sus dirigentes, con su promotor Cristian Bottazzi a la cabeza, secundado por un eficiente grupo de colaboradores, que fueron sumando su voluntad y compromiso para que la categoría pueda establecer, en la temporada anterior, récords de participantes y espectadores.

En esos aspectos, resultó clave el aporte de los pilotos, al igual que el realizado por los preparadores, chasistas, asistentes y las familias, un pilar en el que se fue consolidando la estructura del Midgets Show and Power y del Mini Power.

Para esta doble actividad, que tendrá su anticipo en la jornada sabatina con la habilitación del tradicional escenario del Club Atlético Belgrano para que hombres y máquinas puedan estar girando con la mira puesta en la parte estelar del cronograma que se llevará a cabo el domingo con el habitual programa de entrenamientos, clasificaciones, series, semifinales y finales.

Con las mejores expectativas y algunas novedades importantes en la lista preliminar de inscriptos, todo quedó dispuesto, en consecuencia, para que se ponga en marcha la séptima temporada de una categoría que lo tuvo como primer campeón a Gonzalo Zurbriggen, luego al recientemente fallecido Adrián Bonafede (el domingo recibirá su homenaje) en tres oportunidades consecutivas y en las dos últimas al vigente monarca Matías Audino.

Para este nuevo certamen son varios los postulantes a luchar por el número 1, actualmente en poder del representante de Villa San José, tomando como referencia lo observado en el torneo anterior, donde hubo distintos ganadores, apareciendo con fuerza en el último tramo Fernando Merke.



LOS HORARIOS

El cronograma de actividades, de acuerdo con el informe que dio a conocer la organización, es el que se detalla seguidamente:

Hoy sábado: a las 12:00 apertura del predio y de 14:00 a 22:00 pruebas libres.

Mañana domingo: a las 12:00 apertura del predio; de 15:00 a 16:30 recepción de inscripciones; a partir de las 17:00 actividad en pista con entrenamientos, clasificaciones, series, semifinales y finales para cerrarse la noche con el podio y la ceremonia de entrega de premios.

El costo de la entrada general se fijó en la suma de $4.000.

En ambas jornadas, como ocurre en cada una de las programaciones que se desarrollan en el predio deportivo motor del CAB estará habilitado el servicio de cantina.