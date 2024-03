8M: Rafaela tuvo su marcha y conmemoró con diversas propuestas la lucha de la mujer

Tal como se adelantó en este medio, en el especial del Día de la Mujer, los 8 de marzo no son un día más; es una fecha para rendir homenaje a las mujeres que murieron hace más de un siglo atrás, en el marco de una manifestación por equidad salarial y mejores condiciones laborales. Con el paso del tiempo, esta fecha amplió su objetivo a conversar, difundir y reflexionar acerca de la igualdad de género y las problemáticas a las que se enfrentan diariamente.

Desde la creación de Ni una Menos, en el año 2015, las mujeres comenzaron a encontrarse de forma asidua en la calle para pedir por sus derechos y defender los ya ganados. Entendieron que marchar, así como también marcharon esas mujeres trabajadoras de la industria textil, era una forma de mostrar lo que fallaba, en un sistema desigual e injusto, que relegaba a la mujer a solo realizar las tareas hogareñas y, en caso de trabajar, a aceptar un salario mucho más bajo del que podría percibir un hombre en mismas condiciones.

La calle, entonces, fue el lugar de encuentro en aquel momento y lo sigue siendo ahora, muchos años después. A nivel nacional, el Congreso de la Nación y sus alrededores se llenaron de carteles, de mujeres caminando de la mano por un mismo motivo. Rafaela desde hace ya tiempo elige no quedarse atrás de lo que sucede en diversos puntos del país; decide exponer las problemáticas -como el plan de ajuste- de las que las mujeres rafaelinas tampoco están exentas, con una marcha que recorre el bulevar Santa Fe, desde la Plaza 25 de Mayo hasta la Jefatura. La marea violeta ayer se hizo presente con una gran concurrencia en las calles, pero también en los eventos previos que se realizaron: conversatorios sobre género, muestras y actividades especiales fueron algunas de las propuestas que se llevaron a cabo en la ciudad en estos últimos días y que también se realizarán a lo largo del mes.

Pese al calor sofocante de la jornada, el festival que se llevó a cabo en la 25 de Mayo reunió a una gran cantidad de mujeres que estaban sentadas en ronda; en el escenario, cantaron artistas locales como Macarena Vera y La Mistonga. Hubo también una feria de artesanos y emprendedores, con stands que ofrecían desde stickers hasta sahumerios, llaveros y atrapa soles.

Es por esto que lo más importante de esta fecha es el encuentro, la unión, el saber acompañar de la mano para sentirse menos solas. Quedó atrás -aunque no olvidado por completo- el marketing alusivo a esta fecha, con la única intención de vender más productos; atrás quedó también la publicidad capitalista con una mirada superficial de lo que acontece. Esto no significa que, igualmente, muchas reciban flores en este día, algún que otro gesto por parte de sus parejas, padres, hermanos, abuelos. De a poco se entiende que esto es, al fin y al cabo, una lucha que debe resonar en todos. Cabe preguntarse y reflexionar, luego de tantas cosas que sucedieron y seguirán sucediendo, ¿qué es lo verdaderamente importante?, ¿de qué forma puedo acompañar y ser parte de lo que se está debatiendo? Abrirse a estas preguntas habla de un trabajo y de un proceso arduo que poco a poco denota sus logros.



EN NÚMEROS

En lo que va del 2024, se han registrado 61 víctimas de femicidio, lo que implica una muerte cada veintiocho horas, cifras que refleja una escalofriante realidad que no muestra signos de disminuir.

Entre el 1° de enero y el 29 de febrero de 2024, se reportaron 58 femicidios y femicidios vinculados de mujeres y niñas, además de tres casos de femicidios vinculados de varones adultos y niños.

Estas cifras impactan no solo por su crudeza, sino también por las consecuencias devastadoras que dejan a su paso. Se estima que 77 hijos e hijas han perdido a sus madres a causa de estos crímenes, siendo el 61 por ciento menores de edad, sumergiendo a estas familias en un profundo dolor y desamparo.

Los datos revelan una triste realidad: el 53 por ciento de los agresores eran parejas o exparejas de las víctimas. Esto pone de manifiesto la necesidad urgente de abordar la violencia de género desde sus raíces, implementando políticas públicas efectivas que protejan a las mujeres y niñas en situación de riesgo.



EN SANTA FE Y ROSARIO SE POSTERGÓ LA MARCHA

En Santa Fe, la concentración estaba pautada a las 17 horas, en la Plaza del Soldado (San Jerónimo entre Salta y Mendoza) para marchar hasta la plaza 25 de Mayo donde se iba a realizar el tradicional acto central con propuestas culturales y la lectura de un documento.

Sin embargo, fue postergada debido al paro de colectivos que desde este jueves está vigente en la ciudad -y por tiempo indeterminado-, ya que los choferes no cobraron la totalidad de sus haberes.

“La falta de transporte público en nuestra ciudad, por las razones que son de público conocimiento, imposibilita a muchxs compañerxs el traslado para asistir a la marcha y acto del 8M. Por tal motivo, la Asamblea Ni una Menos Santa Fe ha decidido reprogramar con fecha a determinar dependiendo de la situación antes mencionada. Manifestamos todo el apoyo y solidaridad con los trabajadores choferes”, expresó en un comunicado la Asamblea Ni Una Menos (NUM) Santa Fe, organizadora de la movida.

En tanto, tampoco se llevó a cabo la movilización programada para este viernes en la ciudad de Rosario, pero en este caso por la crítica situación que se vive tras los ataques de las últimas horas que terminaron con dos taxistas asesinados, un colectivero herido de gravedad y una comisaría baleada.Para la jornada, a las 17 estaba convocada una marcha al Monumento a la Bandera, pero fue reprogramada por estos hechos de violencia, que determinaron también un paro de transporte, en reclamo por mayor seguridad.