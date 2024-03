La continuidad de la fecha

El resto de la programación de la Zona B de la Primera Nacional para el fin de semana, es la siguiente:

Sábado 9 de Marzo: Dep. Madryn - Nueva Chicago, a las 17.00. Árbitro: Diego Ceballos; Defensores de Belgrano - Almagro, a las 17. Árbitro: Juan Pafundi. Chaco For Ever - Brown (Adrogué), a las 21.00. Árbitro: Bruno Amiconi.

Domingo 10: Defensores Unidos - Gimnasia y Esgrima (Mza.), a las 17.00. Árbitro: Mauro Biasutto; Alte. Brown - Mitre, a las 17.00 (TV).Árbitro: Gastón Brizuela.

Colón - Aldosivi, a las 19.10 (TV).Árbitro: Luis Lobo Medina.

Lunes 11: San Telmo - Temperley, a las 17 (TV). Árbitro: Yamil Possi; Atlanta - Gimnasia y Tiro de Salta, a las 21.10 (TV). Árbitro: Juan Pablo Loustau.

Interzonal domingo 10: Estudiantes (Río IV) - Racing (Córdoba), a las 20.00. Árbitro: Andrés Gariano.



EN LA ZONA A

Sábado 9: Estudiantes - Chacarita Jrs., a las 17.00 horas (TV). Árbitro: Daniel Zamora; San Miguel - San Martín de San Juan, a las 17. Arbitro: Javier Delbarba; Ferro C. Oeste - G. Brown, a las 19. Árbitro: Pablo Gimenez; Quilmes - Arsenal, a las 21.30 (TV). Árbitro: Sebastián Martínez.

Domingo 10: Güemes (S.E.) - Tristán Suarez, a las 17.00. Árbitro: Carlos Córdoba; Gimnasia y Esgrima (J) - All Boys, a las 17.00. Arbitro: Fabrizio Llobet. Dep. Maipú - Agropecuario, a las 17.30. Árbitro: Adrián Franklin; Alvarado (MDP) - Patronato, a las 18.00. Árbitro: Emanuel Ejarque; Talleres (R.E.) - San Martín de Tucumán, a las 19.10 (TV). Árbitro: Maximiliano Macheroni.