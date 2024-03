Partidos por la Copa de Plata

Este sábado tendrá continuidad la Copa Departamento Castellanos organizada por la Liga Rafaelina de Fútbol con encuentros correspondientes a la tercera fase de la Copa de Plata.

Este es el detalle de la programación: Bochófilo Bochazo vs. Dep. Susana (15 hs 2012 y 16 hs Primera); Atlético Juventud vs. Sportivo Santa Clara (16 hs 2012 y 17 hs. Primera, cancha de Quilmes); La Trucha FC vs. Atlético Esmeralda (17 hs 2012 y 18 hs Primera, cancha de Talleres María Juana) y Atlético de Rafaela vs. Deportivo Tacural (16 hs 2012 y 17 hs. Primera).



MAÑANA COPA DE ORO

En tanto, este domingo se disputarán los partidos de la tercera fase de la Copa de Oro, con este detalle:

Brown de San Vicente vs. Sportivo Norte (16 hs 2012 y 17 hs Primera); Tiro Federal Moisés Ville vs. Libertad de Sunchales (16 hs 2012 y 17 hs. Primera); Atlético de María Juana vs. Ben Hur (18.30 hs 2012 y 19.30 hs Primera) y Moreno de Lehmann vs. Peñarol (19 hs 2012 y 20 hs. Primera).

El encuentro entre Florida de Clucellas vs. Ferrocarril del Estado se jugará el miércoles 13 (20.30 2012 y 21.30 Primera), ya que Ferro juega mañana el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Federación en San Jerónimo Norte, a las 18, ante el local Libertad.

Asimismo, este domingo habrá otros partidos de la Copa de Plata: Libertad de Estación Clucellas vs. Independiente de Ataliva (15.30 hs 2012 y 16.30 hs. Primera); Deportivo Aldao vs. La Hidráulica (16 hs 2012 y 17 hs Primera); Deportivo Josefina vs. Sportivo Roca (16 hs 2012 y 17 hs Primera); Unión de Sunchales vs. Deportivo Bella Italia (16 hs 2012 y 17 hs Primera); Juventud Unida de Villa San José vs. Belgrano San Antonio (16 hs 2012 y 17 hs Primera); Quilmes vs. Deportivo Ramona (16.30 hs 2012 y 17,30 hs Primera).