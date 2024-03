Alerta amarilla por fuertes tormentas

El Servicio Meteorológico Nacional emitió este viernes por la tarde un alerta amarillo para toda la provincia de Santa Fe por tormentas fuertes. El aviso meteorológico es para la madrugada y la mañana de este sábado. Según el SMN, el área será afectada por tormentas, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por ráfagas, importante actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y principalmente abundante caída de agua en cortos períodos. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 20 y 60 mm, pudiendo ser superados en forma puntual. De todos modos, pese a las lluvias no se prevé un descenso de la temperatura máxima, que seguirá siendo superior a los 30°, aunque sí podría ser propicio para que se vaya un poco la humedad. En tanto, para el domingo no se anuncian lluvias y el cielo estará parcialmente nublado.

Además, el organismo nacional indicó que se encuentran bajo alerta otras ocho provincias: 9 provincias: Buenos Aires, Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Córdoba, La Pampa, San Luis y Mendoza por posibles tormentas fuertes con lluvias intensas y ráfagas.



FEBRERO, EL MES MÁS

CALUROSO DE LA HISTORIA

El planeta acaba de experimentar el febrero más caluroso jamás registrado, con una temperatura media global que aumentó 1,77°C por encima del promedio preindustrial del mes, según un boletín del Servicio de Cambio Climático Copérnico (C3S) de la Unión Europea . Esto lo convierte en el noveno mes consecutivo en establecer un récord de calor mensual. "Por más notable que esto pueda parecer, no es realmente sorprendente, ya que el calentamiento continuo del sistema climático conduce inevitablemente a nuevos extremos de temperatura", dijo Carlo Buontempo de C3S en un comunicado. Europa experimentó un calor particularmente anómalo en febrero, con temperaturas promedio que aumentaron 3,3 °C por encima del promedio mensual de 1991 a 2020. Las altas temperaturas y el clima seco también provocaron incendios en América del Norte y del Sur, incluido el incendio forestal más mortífero en la historia de Chile, y las condiciones fueron inusuales. cálido en gran parte del resto de las masas terrestres del mundo.

El calor del océano fue aún más extremo, y la temperatura promedio global de la superficie del mar en febrero superó a agosto de 2023 como el mes más caluroso en el mar registrado. La temperatura media de la superficie del mar de 21,09°C registrada en un solo día a finales de febrero fue el récord diario más caluroso, y el hielo marino tanto en el Ártico como en la Antártida estuvo por debajo del promedio. Richard Allan, de la Universidad de Reading en el Reino Unido, aseguró que el calor récord tanto en la tierra como en los océanos se debe principalmente al aumento de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera, combinado con la influencia de calentamiento del patrón climático de El Niño en el Océano Pacífico. La reducción de los aerosoles reflectantes gracias a la menor contaminación del aire también contribuyó al calor en algunos lugares, afirmó.