Distinguidos por el Senado

MARÍA JUANA. - En la Casa del Bicentenario, el senador Alcides Calvo, junto a la presidente Comunal, Sandra Gaido, realizó la entrega de Declaraciones de Interés Provincial de la Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe en la que se distingue a personalidades de la localidad al aprobar proyectos presentados por Calvo.

Por ello en primera instancia destacó a Gerónimo Hernández, en manos de sus familiares, ya que por sus estudios no pudo hacerse presente en esta ocasión, en este caso Gerónimo formó parte del Ballet Oficial de la Provincia de Santa Fe del Festival Nacional de Folclore de Cosquín, integrado por artistas de baile Santafesinos de diferentes localidades, quienes representaron las costumbres y la cultura de la Provincia de Santa Fe en un espectáculo de índole nacional.

Seguidamente, fue el turno de distinguir a Mónica Barceló por su trayectoria periodística radial y televisiva en sus 42 años como locutora y conductora, que supo hacer esta carrera con la experiencia del día a día logrando entrar a través de la radio, la televisión y también las redes sociales en la mayoría de las familias no solo de María Juana sino de la región lo que sin dudas demuestra el compromiso, dedicación y pasión por su trabajo.

Al respecto Calvo expresó “La verdad que vivimos un momento muy emotivo y de gran alegría con la entrega de estas distinciones, tanto la de Gerónimo por su participación destacada en el Ballet que representó a la Provincia en el festival de Cosquín, una distinción que cuenta con el aval de la Cámara de senadores pero también con el de todos los senadores que tenían participantes de su territorio en este cuerpo de baile, y también hicimos la distinción a Mónica que como comunicadora de la localidad pone todo su empeño en el día a día y se convirtió en una referencia tanto para la localidad y la región por el esfuerzo de su trabajo y su trayectoria, un detalle no menor fue la oportunidad de que participen las familias que se acercaron para la entrega convirtiendo el momento en un verdadero homenaje”.