"Faltó cercanía e invitación al diálogo", según concejales del PJ

“Asistir al acto institucional de apertura de sesiones ordinarias del Concejo Municipal 2024 es un orgullo y satisfacción porque evidencia que las formas de la democracia siguen en funcionamiento y nos marca un rumbo” declararon los concejales Martín Racca, Paz Caruso, Valeria Soltermam y Juan Senn.

Los concejales opositores consideran que todas las fuerzas políticas tienen sus valores y capacidades que hoy más que nunca deben sumarse. Si se quiere avanzar realmente en pos de un cambio positivo, la construcción de consensos encontrará en la oposición actual toda la fuerza y la honestidad intelectual puesta al servicio de la ciudad. La actitud será permanentemente colaborativa sin que esto signifique no confrontar cuando se vea que se afecta en cualquier sentido los intereses de los rafaelinos.

Caruso asistió al primer discurso de apertura de sesiones como concejal y declaró “luego de haber sido muchas veces parte de este importante acto de apertura de sesiones, hoy me toca analizar como concejal un hecho tan importante. Considero que ante la actual situación se deben fortalecer las instituciones, llamar al diálogo y consenso, cuestiones que no se vieron reflejadas en el discurso. Podemos estar de acuerdo o no con las palabras del intendente, o nos pueden agradar o no las formas, pero lo importante es que entre el consenso y el disenso, se construya. La crítica estéril, o para justificar ineptitudes pasadas o presentes, forman parte de la política que nos acostumbra a la crisis permanente; y eso debe finalizar de una vez por todas. Viotti con su discurso sólo se queda en el pasado, no propone nada para nuestra hermosa ciudad, que si no se cuida, estará en riesgo”.

Soltermam reflexionó: ”Se trató de una alocución deshumanizada, alejada de las problemáticas más sensibles que atañen, sobre todo, a la población más vulnerable, que día a día ve cómo se le complica poner un plato de comida en sus hogares, por las políticas y decisiones de un gobierno nacional que él mismo avala. Aunque quiso esbozar una crítica al presidente sobre el tema de los subsidios al transporte y el escaso federalismo con que gobierna, sigue alineado a sus ideas, que sólo están causando hambre y malestar en la población. El famoso discurso de la “pesada herencia” fue el hilo conductor de un discurso que prácticamente sólo fueron críticas a la gestión anterior, aun cuando, durante la mesa de transición, había manifestado públicamente que estaba todo en orden.”

Senn declaró “esperaba más del Intendente, esperaba que le devuelva la esperanza a la ciudad. Siguen estando los mismos problemas de siempre, incluso muchos se han agravado. No realizó propuestas nuevas, sabor a poco podría ser un resumen de lo que escuchamos hoy, cuando en realidad la presencia del municipio debería ser clave en el día a día de la comunidad rafaelina”.

Al respecto, Racca manifestó: “el diagnóstico de las problemáticas que afectan a la comunidad son las mismas, las tenemos desde hace mucho tiempo (como empleo, salud, educación, medio ambiente, etc) y fueron abordadas por el equipo de trabajo de la gestión anterior, lo que debemos discutir es cómo vamos a obtener mejores resultados, como vamos a resolver problemas, y sobre todo cómo hacer un estado eficiente. El actual Intendente manifestó varias veces que tenía claras cuáles eran las soluciones. No sería lo que estamos viendo en estos primeros meses, no vemos resultados expresados con claridad, si vemos una preocupación exagerada por comunicar hechos para las redes sociales, o los medios de comunicación que después no se transforman en políticas públicas concretas, en resultados concretos que mejoren la calidad de vida de los rafaelinos. Va a encontrar en nuestro bloque el acompañamiento para afrontar los difíciles momentos que se avizoran, pero no permitiremos el retroceso en ninguno de los ejes planteados ni en cada una de las áreas que se nombró hoy”.