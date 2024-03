Con un extenso y claro discurso, Viotti Inauguró el período de sesiones en el Concejo Municipal

La sala del sexto piso del edificio municipal se fue llenando de a poco en lo que fue un día histórico en el quehacer legislativo de Rafaela, con la apertura del período de sesiones ordinarias del Concejo Municipal a partir del mensaje del intendente, Leonardo Viotti, el primero desde que ocupa el cargo.

Acompañaron al titular del Ejecutivo Municipal, Pablo Lorenzetti, Juez de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral; Sergio Alvira, Juez de la Cámara de Apelaciones en lo Penal; Carlos Vottero, Fiscal Regional; Monseñor Pedro Torres, Obispo de la Diócesis de Rafaela; Víctor Rivero, Jefe de la Unidad Regional V, Mario Leguizamón, Subjefe de la Unidad Regional V; y Eduardo Quiroz, Jefe de la Subdelegación de la Policía Federal; y Sergio Salinas, Jefe del Escuadrón de Seguridad Vial de Gendarmería. Además se encontraban integrantes del gabinete municipal, como los secretarios de Gobierno y Modernización, Germán Bottero, de Seguridad y Prevención, Germán Bottero, y de Educación y Cultura, Norma Becchio, entre otros.

Mársico les dio la bienvenida, como así también a todos los presentes, entre ellos miembros de entidades intermedias, representantes gremiales, miembros de distintos cultos en la ciudad, universidades y vecinos.

Antes de darle el lugar al Intendente, el presidente del cuerpo legislativo expresó: “Quiero que sepan que este Concejo va a seguir estando a total y entera disposición de quienes lo requieran. Aquí siempre vamos a hacer lo posible para solucionar las inquietudes del vecino, quizás no siempre podamos darle una solución, pero sí se deben llevar una respuesta. Sr. Intendente Municipal, desde aquí vamos a estar apoyando su gestión, le vamos a dar gobernabilidad, vamos a acompañar desde este recinto cada una de las políticas de estado que usted establezca. Además, agregó: “Ese es el objetivo primordial, trabajar en una legislación y que de aquí salgan las mejores ordenanzas porque sabemos que eso va a redundar en beneficio de los vecinos de la ciudad. Seguramente existirán desacuerdos, pero haremos todos los esfuerzos posibles para lograr los consensos necesarios. Queremos un Concejo cercano a la gente”.

A continuación, cerca de las 9:20, el intendente Viotti se ubicó en el púlpito e inició su discurso, luego de nombrar y saludar a las autoridades y representantes de entidades presentes. “Es para mí un honor dirigirme a ustedes en este día tan especial en el que iniciamos las sesiones ordinarias de este cuerpo Legislativo Municipal del cual fui parte y del que me siento totalmente orgulloso”, manifestó.

Al inicio, repasó los pilares básicos de la actual administración: “gestión con foco en combatir la inseguridad, una administración austera con gastos transparentes, y un trabajo conjunto con el gobernador Maximiliano Pullaro.

En cuanto a las condiciones en las que recibieron el Municipio reconoció que, en muchos aspectos, fue dura e inesperada. “La gestión anterior nos dejó un Municipio abandonado a nivel estructural, endeudado con gran cantidad de proveedores y desgastado al interior de su funcionamiento. “En pocos meses conseguimos empezar a enderezar el rumbo y avanzar en nuestra agenda propuesta en campaña”, aclaró.

Su discurso tocó varios ejes principales en sus tres meses de gestión: Seguridad, Producción Vial y Comunitaria, Producción y Empleo, Modernización del Estado y Recursos Humanos, Obras Públicas, Transporte y Servicios Públicos, Participación ciudadana, Educación, Cultura, Deporte, Medioambiente y Viviendas. Aunque como viene sosteniendo el mandatario local, el mayor reto es la seguridad de la ciudad. Al respecto, expresó: “El contexto con el que nos encontramos al inicio de nuestra gestión da cuenta de altos números en delitos, en inseguridad y sicariatos, haciendo de la ciudad una Rafaela detonada. Ante este panorama desafiante, asumimos el compromiso de trabajar incansablemente para combatir el delito, fortalecer la seguridad ciudadana y devolverle la calma a nuestra comunidad. Con determinación y dedicación, implementaremos estrategias integrales que aborden las causas subyacentes de la criminalidad y promuevan un entorno seguro y protector para todos los habitantes de Rafaela.

LA SEGURIDAD

“Trabajar de manera conjunta con el Gobierno Nacional y la Provincia, es crucial para abordar eficazmente los desafíos de seguridad que enfrentamos en nuestra ciudad. Quiero resaltar un aspecto fundamental en nuestro compromiso con la seguridad: el trabajo constante y colaborativo con las vecinales de nuestros barrios”.

VECINOS EN ALERTA: “Es un honor para mí destacar el compromiso y la participación de todos los actores involucrados en esta iniciativa: el estado local, la provincia, la Justicia, las fuerzas policiales y, por supuesto, los vecinos. Este trabajo conjunto y comprometido nos permitirá combatir de manera más efectiva el flagelo de la inseguridad que nos preocupa y nos ocupa diariamente”.

ANIMALES SUELTOS: “El Municipio tomará medidas drásticas contra aquellos propietarios que no cumplan con sus responsabilidades respecto al cuidado y custodia de sus caballos. La ordenanza vigente no alcanza, necesita de mejoras que permitan acelerar los procesos, para que los animales estén en un lugar adecuado para ellos, y seguro para los vecinos.

GUR: “En cuanto al sistema de cámaras de seguridad, nos encontramos con que las cámaras de ingreso a la ciudad estaban desconectadas debido a problemas con la conexión eléctrica. Estamos trabajando para resolver esta situación y además estamos gestionando recursos ante la provincia para agregar más cámaras a nuestro sistema de vigilancia”.

SUPERPOBLACION DE LA ALCALDÍA: “Gestionamos ante el Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia, el traslado de 25 internos de la Alcaidía local hacia la cárcel de Las Flores en Santa Fe. Esta medida, impulsada por el Gobierno provincial, contribuye significativamente a reducir la sobrepoblación en la Alcaidía local y a brindar un adecuado alojamiento a aquellos que cometen delitos en nuestra comunidad.

SU POSIBLE REUBICACIÓN: “Estamos considerando seriamente la reubicación de la Alcaldía local. Este movimiento no sólo promovería una distribución más equitativa de las instalaciones, sino que también contribuiría a aliviar las tensiones en el corazón de nuestra ciudad”.

OTROS TEMAS:

PROTECCION VIAL Y COMUNITARIA: “Hemos logrado un incremento del 25% en el labrado de actas de infracción de vehículos y del 125% en la retención de aquellos vehículos que no estaban en condiciones de circular”.

PRODUCCION Y EMPLEO: “En el ámbito de las cooperativas, hemos intensificado el trabajo en el territorio, visitando empresas y colaborando en la resolución de problemáticas específicas. En relación a Rafaela IMPULSA, en días próximos estaremos concretando la entrega de microcréditos a siete emprendedores correspondiente a los seleccionados y no entregados en el año 2023”.

MODERNIZACION DEL ESTADO Y RECURSOS HUMANOS: “Hemos realizado un control minucioso de las licencias médicas concedidas a los agentes, lo que ha permitido el regreso a las actividades laborales de más del 70% de los agentes ausentes, garantizando así la continuidad y eficacia de los servicios municipales. Además, hemos logrado el pase a planta permanente de 35 agentes, brindándoles estabilidad laboral y reconocimiento por su dedicación y compromiso, sin que esto signifique aumentar la planta de personal”.

OBRAS PÚBICAS: “Estamos comprometidos con el progreso y el bienestar de nuestra comunidad, y continuaremos trabajando incansablemente para mejorar nuestras infraestructuras y servicios públicos. Hemos avanzado en la ejecución del "Programa Caminos de la Ruralidad", completando un 20% de los 16 km asignados y mejorando así la infraestructura vital para nuestra producción rural”.

Luego de exponer los demás temas, y casi al final, Viotti enfatizó: “Es tiempo de eficiencia, claridad y austeridad, de ordenamiento y progreso, de atacar de raíz la inseguridad en alianza con el gobierno provincial y nacional. Este es mi compromiso asumido con los vecinos de Rafaela”. Y llevando el final a un lado más humano y personal, agradeció la presencia de su mamá, mencionó a su papá que ya no está, y compartió la noticia de que junto a “Mari”, su compañera y sostén en esta vida, serán padres en pocos meses de mellizos. “Los esperamos ansiosos y con un amor inmenso”.

DIÁLOGO CON LA PRENSA

Seguidamente, el Intendente se acercó a los medios contestando algunas de sus inquietudes. Al referirse al Municipio expresó: “Lo encontramos muy desordenado y tuvimos que trabajar para recuperar muchas de las estructuras internas para lograr que todo funcione, y si bien no hemos logrado todo, ya hicimos grandes avances. Áreas que estaban muy resentidas y logramos acomodarlas para que vuelvan a funcionar. La idea es, ante esta crisis, a los recursos que tenemos disponibles sacarles el mayor jugo, hacerlos eficientes, porque sinceramente la realidad que vivimos hace que todos los días tengamos que aplicar mucho ingenio para poder hacer mucho de lo que queremos hacer, sin plata. Porque lo que dijo Milei se refleja en todos los niveles. Tenemos una baja de recursos considerable, los desafíos son grandes pero el compromiso de mi equipo en cada una de las áreas, un equipo menor que el que había, ya empezó a dar frutos. Con respecto a la seguridad dijo: “Abordamos el tema inseguridad y quedó en claro que van a tener un Intendente que se va a poner a la cabeza en este tema y que no lo vamos a esquivar, también el tránsito y muchos otros temas que fueron en esta primera instancia los ejes fundamentales a encaminar, y luego, de a poquito, vamos a poder ir abordando cada uno de los desafíos. Tenemos un intendente que se pone los problemas a la cabeza, que no los esconde y que habla de lo que hay que hablar porque lo principal que necesitamos es reconocer la realidad para poder pensar soluciones. Vamos tres meses de gestión. Tendremos que tener un poquito de paciencia, sabemos que las reglas de juego han cambiado, y se está buscando equilibrar las cuentas públicas, lo que va a requerir que algunos proyectos se dilaten un poco más en el tiempo”.

LA MIRADA DE LA OPOSICIÓN

Diario LA OPINIÓN consultó a integrantes la oposición su opinión sobre el discurso emitido por el Intendente. El concejal Juan Senn expresó: “Un discurso con sabor a poco, muy lejos de propuestas claras para superar los problemas de los rafaelinos, donde básicamente se habla de la continuidad de muchas gestiones del gobierno anterior pero poco de la nueva gestión. Esperaba más. Desde ya vamos a acompañar desde el Concejo cualquier normativa que sea acercada para que podamos aprobar ordenanzas que mejoren la calidad de vida de los vecinos. Hasta el momento estábamos esperando que salgan más pero solamente enumeró dos ordenanzas, pero evidentemente al resto, el Intendente piensa hacerlo a través de decretos”. En cuanto a esas dos ordenanzas el concejal se refirió a la de caballos sueltos (modificación de plazos) y la otra es la de regular la compraventa de metales. “Cualquier ordenanza que sea en beneficio de la ciudad, vamos a acompañar, pero hoy el discurso estuvo atado al gobierno anterior y lejos de propuestas para mejorar la ciudad”.

Por su parte, Soltermam expresó: “Me pareció un discurso alejado de la realidad, en cuanto a lo que se vive en los barrios, las necesidades que hoy por hoy se están presentando. Le faltó humanismo. En mi caso me toca recibir a mucha gente y escucho otro tipo de problemáticas que son muy graves las cuales prácticamente no se nombró. No se propuso demasiado”. En cuanto a esas problemáticas, mencionó por ejemplo la de la Entrega Alimentaria. “Solo detalló la entrega que se realiza entre viandas, bolsones y ayudas a merenderos y comedores. La gente la está pasando muy mal. Escuchar al Intendente hablar sobre lo que puede pasar con el Transporte Público también enciende una alarma. No es un gasto, es una inversión porque lo utilizan quienes no tienen otro medio de movilidad. No nos podemos quedar sin transporte y no se puede privatizar. El Municipio debe seguir sosteniendo el Transporte Urbano”. Con respecto a la educación, opinó que se habló muy poco y que no hubo propuestas de lo que se va hacer. También mencionó la ausencia en el discurso sobre la situación de las mujeres desocupadas y solas. “Se hizo un repaso de lo que se hizo hasta ahora que prácticamente continua con lo que ya venía haciendo el ex intendente Castellano. Hubo muy pocas propuestas”, refiriéndose por ejemplo el tema del Corredor Universitario. “Faltó precisión y mirar para adelante ante un panorama nacional muy complejo y hay una realidad, que la ciudad está descuidada y sucia. El Intendente hacía referencia a cierto equipamiento que no estaba en funcionamiento. El recibió una ciudad limpia y ordenada. Hoy la ciudad se encuentra en otras condiciones y se puede ver en los distintos barrios de nuestra ciudad”.

PROYECTO APROBADO

Luego de un cuarto intermedio, los concejales retomaron sus lugares y se dio lectura al proyecto de Resolución que fue analizado este lunes en comisión. Impulsado por la oposición, solicita la incorporación de los futuros egresados de la Escuela Regional de Policía de Rafaela -que actualmente cursan la carrera de Tecnicatura Superior en Seguridad Pública y Ciudadana con Orientación Policial- a la fuerza policial en la jurisdicción de Rafaela y el departamento Castellanos una vez finalizados sus estudios, en el año 2024.

Lo defendió la concejal Valeria Soltermam: “Este pedido se encuentra en consonancia con lo expuesto ante este Concejo Municipal en el mes de noviembre del año pasado en la Jefatura de Policía con el jefe y el subjefe de la Unidad. En aquel encuentro nos manifestaron la falta de recursos humanos, y esta posibilidad concreta de sumar a la Unidad Regional V estos 84 nuevos policías. Porque en definitiva la Escuela de Policía se creó con este objetivo: capacitar a rafaelinos y rafaelinas que luego puedan prestar servicios en Rafaela y el departamento Castellanos. Si bien de los egresados muy pocos son nacidos aquí, hay que considerar que todo su proceso de formación ocurrió en Rafaela, lo que les permite conocer la problemática de la inseguridad local”. Y agregó: “La necesidad de sumar más efectivos para realizar tareas preventivas no solo tiene que ver con una cuestión numérica, sino principalmente con la cantidad de hechos delictivos que ocurren en nuestra ciudad, que no han disminuido y que, además, se dan en un marco de violencia inusitado, situación que no solo preocupa a la ciudadanía sino también al propio Intendente, que hoy le dedicó la mayoría de su discurso a la problemática de la inseguridad. Entonces, ¿qué hace falta para que estos 84 egresados se queden en la ciudad de Rafaela? Un gesto del actual gobernador para los rafaelinos, no solo porque imagino conoce la problemática local, sino también por la necesidad de sumar efectivos policiales a la Unidad V y por qué no poner en valor el trabajo realizado mancomunadamente del Estado local y del club Atlético de Rafaela que cedió las instalaciones del Autódromo para que la escuela de Policía comience a funcionar allí”. Ya al final de su defensa expresó: “Motivos sobran para que estos 84 nuevos policías no sean trasladados a Rosario o a Santa Fe, sino que queden aquí, en Rafaela, porque los necesitamos, Sr. Gobernador”.