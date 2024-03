Sunchales. proponen aumentar la UCM en tres tramos

SUNCHALES (De nuestra Agencia). - Tal como lo hiciéramos saber en nuestra edición de la víspera, esta mañana, el Concejo Municipal de esta ciudad llevó a cabo su primera sesión ordinaria del año en curso.

Como es habitual el encuentro se inició con el izamiento del pabellón nacional, tarea que le correspondió a Brenda Torriri.

Antes de dar comienzo formal al encuentro, el presidente, Santiago Dobler, resaltó que el primer encuentro ordinario comenzaba con una actividad artística, ya que en el recinto se exhiben seis creaciones de la reconocida plástica, sunchalense por opción, Lily F. de Bolatti, ofreció una somera reseña de la trayectoria de la creadora, invitó a visitar la muestra que se exhibe de lunes a viernes en horario de 7 a 12.

Además enfatizó que los hijos de la ya desaparecida plástica han efectuado una donación de sus obras para que Rotary Club Sunchales realice una subasta y el producido sea destinado a una institución de bien público local.

Por otra parte convocó a Adriana Giusti, representante del Rotary local para hacerle entrega de un presente.La rotaria puso de relieve su complacencia por poder participar de estas acciones solidarias, destacó la generosidad de los hijos de Lily, hizo un llamado a proteger y valorar el patrimonio artístico de Sunchales.

Acto seguido, en el segmento manifestaciones Carolina Giusti hizo referencia al Día de la Mujer que se celebrará mañana y enfatizó la necesidad de tomar este día como fecha de reflexión, no sólo por el camino recorrido por la mujer , sino para hacer introspección, analizar la polútica de género en el orden local, y exporesó su saludo a todas las mujeres, al que se sumó Santiago Dobler.

Se prosiguió la consideración del Orden del Día

Notas oficiales

* Remitida por la Subsecretaría de Gobierno. Respuesta a Minuta de Comunicación Nº 1187/2023 (Solicita al Departamento Ejecutivo Municipal un informe del personal municipal que se encuentra acogido al régimen de retiro especial establecido por Ordenanza N° 2091). El titular del Cuerpo hizo saber que llegó la respuesta y están trabajando en el tema.

Peticiones y asuntos particulares

* Fue derivada a archivo la nota institucional elevada por la Cámara Empresaria Sunchalense de Autotransporte de Carga. Solicitan reunión con miembros del Concejo y del Departamento Ejecutivo, a los fines de abordar las problemáticas de inseguridad y falta de estacionamiento para camiones.

* Laura Balduino solicitó que sea acumulada con el Expediente 2340 la Nota Particular enviada por Ernesto y Susana Bosco. Solicitan se analice la situación vial en la intersección de calles Frondizi y Juan B. Justo, así como la posibilidad de implementar medidas para la reducción del daño y riesgo en la circulación del tránsito.

* Fue derivada a archivo la Nota Institucional elevada por la Cámara Empresaria Sunchalense de Autotransporte de Carga. Solicitan se indique el sitio destinado para el estacionamiento y pernocte de camiones en la ciudad, atento que en el sitio indicado por el Subsecretario de Seguridad Ciudadana y Convivencia se encuentran un jardín y un establecimiento escolar.

* la misma suerte corrió la Nota Particular remitida por productores agropecuarios y ciudadanos de Sunchales. Expresan su disconformidad con la posible ubicación del Complejo Ambiental Sunchales.

* Nota Particular elevada por Vecinos de Barrio Colón. Manifiestan su preocupación por problemas con el servicio eléctrico prestado por la Empresa Provincial de la Energía.Santiago Dobler hizo saber que fue mantenida una reunión con gente de la EPE, on la que fue considerado el tema, así como otros de diversos sectores de la ciudad.

* Fue girada a comisión la Nota Institucional elevada por Marcos Bertero - presidente Vecinal Barrio Moreno. Solicitan la incorporación de un nuevo espacio verde público para el barrio.

* Fue acumulada con el Expediente 2348 y respondida la Nota Particular remitida por Hugo Acuña. Solicita el tratamiento y regulación de normativa referida a perros potencialmente peligrosos.

Proyectos presentados

*fue girado a comisión un proyecto de Ordenanza elevado por el Departamento Ejecutivo Municipal. Establece el uso obligatorio de la leyenda trigésimo Aniversario de la reforma de la Constitución Nacional, en la documentación oficial de la administración municipal. Los fundamentos fueron ofrecidos por Juan ignacio Astor.

*También se derivó a comisión un proyecto de Ordenanza remitido por el Departamento Ejecutivo Municipal. Aprueba el plan de mejoras y desarrollo servicio desagües cloacales para el año 2024.Brenda Torriri se ocupó de fundamentar-

* Mereció aprobación unánime la Declaración presentado por Carolina Giusti y Laura Balduino con la adhesión de Juan Astor, Pablo Ghiano y Brenda Torriri. Declara de Interés Ciudadano el proyecto "Banco de la Amistad", impulsado por padres de diversos establecimientos educativos de la ciudad.

* El cuerpo en pleno aprobó la Declaración elaborado por Santiago Dobler, Laura Balduino, Juan Astor, Carolina Giusti, Pablo Ghiano y Brenda Torriri

Declara de Interés General y Cultural el libro "Relatos de un relator" de Fernando Diego Robledo.

* Fue aprobado el proyecto de Declaración elevado por Santiago Dobler, Laura Balduino, Juan Astor, Carolina Giusti, Pablo Ghiano y Brenda Torriri

Declara de Interés General y Social el nonagésimo Aniversario de la Escribanía Pública Remondino.

* Fue girado a comisión un proyecto de Ordenanza elevado por Carolina Giusti y Laura Balduino. Modifica el artículo Nº 3 de la Ordenanza N° 1542 (Creación Comisión de Instituciones de Bien Público de la ciudad de Sunchales).

*Aprobaron la Minuta de Comunicación presentado por Carolina Giusti y Laura Balduino. Solicita al Departamento Ejecutivo la remisión del balance de los Carnavales Sunchalenses 2024.

* la misma suerte corrió la Minuta de Comunicación elaborada por Carolina Giusti y Laura Balduino. Solicita al Departamento Ejecutivo proceda a la colocación de la señalética y adecuada demarcación del cruce peatonal sobre elevado de Av. H. Yrigoyen, entre calle Zapiola y RN N° 34.

*También fue aprobada por el Cuerpo en pleno la Minuta de Comunicación presentado por Carolina Giusti y Laura Balduino. Reitera Minuta de Comunicación N° 1079, por la que se solicita información de los inmuebles alquilados por la Municipalidad. Asimismo requiere información sobre la situación de quienes se encuentran habitando el sector de las caballerizas y platea del predio del Club Deportivo Libertad.

* mereció aprobación unánime la Minuta de Comunicación presentado por Carolina Giusti y Laura Balduino. Solicita al Departamento Ejecutivo incorpore dentro de los estudios viales que se encuentran realizando, la intersección de calles Frondizi y Juan B. Justo.

*Fue girada a comisión una Ordenanza remitido por el Departamento Ejecutivo Municipal. Modifica el artículo Nº 2 de la Ordenanza N° 2550 (Adopta como método de actualización de los valores de los límites de compras y contrataciones el valor de la Unidad de Cuenta Municipal. Deroga Ordenanza Nº 2393/2014).

* Fue remitido a comisión el proyecto de Ordenanza elevado por el Departamento Ejecutivo Municipal. Aprueba convenio con la Dirección Provincial de Vialidad, para realización de desmalezado y obras complementarias en rutas provinciales.

* Fue girado a comisión un proyecto de Ordenanza presentado por Santiago Dobler. Modifica el inciso d) del artículo Nº 24 de la Ordenanza N° 2989 (Régimen Tributario Municipal).

* Fue girado a comisión el proyecto de Ordenanza elevado por Juan Astor y Brenda Torriri. Modifica artículos de la Ordenanza N° 499 (Multas. Modifica Parte Especial del Código Municipal Faltas).

* la misma suerte tuvo el proyecto de Ordenanza elaborado por Santiago Dobler. Regula la tenencia de perros potencialmente peligrosos. El autor recordó que vuelve a darle estado parlamentario a un proyecto presentado oportunamente por los entonces ediles María Alejandra Bougnon y Horacio Bertoglio.

* Fue aprobada la Minuta de Comunicación elaborada por Carolina Giusti y Laura Balduino. Solicita la intermediación de la Subsecretaria de Obras y Servicios Públicos para la puesta en funcionamiento de los semáforos ubicados sobre RN N° 34, intersección Carlos Gabasio.

* igual suerte corrió la Minuta de Comunicación presentada por Carolina Giusti y Laura Balduino. Reitera Minuta de Comunicación N°1159, por la que se solicita la remisión del Registro de Juicios conforme artículo Nº 4, Ordenanza N° 3052.

* Fue aprobada laDeclaración presentada por Santiago Dobler, Laura Balduino, Juan Astor, Carolina Giusti, Pablo Ghiano y Brenda Torriri. Declara de Interés Comunitario y Educativo el cuadragésimo quinto Aniversario del Centro de Educación Física N° 27, el proyecto fue fundamentado por Pablo Ghiano.

* Tras la fundamentación de pablo Ghiano fue aprobado un proyecto de Declaración elevado por Santiago Dobler, Laura Balduino, Juan Astor, Carolina Giusti, Pablo Ghiano y Brenda Torriri

Declara de Interés Social y Deportivo la destacada participación de José Delmastro en la disciplina running, en el período 2022-2023.

* Fue aprobado un proyecto de Minuta de Comunicación presentado

por Pablo Ghiano con la adhesión de Carolina Giusti y Laura Balduino

Solicita al Departamento Ejecutivo informes relativos a la tala de un árbol, ubicado en el cantero de la avenida Belgrano al 900.

* También fue aprobado el proyecto de Minuta de Comunicación elevado por Santiago Dobler con la adhesión de Carolina Giusti y Laura Balduino

Insta al Departamento Ejecutivo a la publicación web del boletín oficial de noviembre 2023 a la fecha.

* Fue girado a comisión un proyecto de Ordenanza elevado por el Departamento Ejecutivo Municipal. Dispone aumentos en la Unidad de Cuenta Municipal de abril a junio de 2024.

El último punto del orden del Día, la Ordenanza para incrementar el valor de la UCM fue funcamentado por la concejal Brenda Torriri, quien enfatizó que los ingresos el Municipio los necesita porque se ve impelido a hacer frente a gastos para el sostenimiento de diversas familias locales, creemos que, en este tramo de su exposición no estuvo acertada, ya que estimamos que los contribuyentes abonan diversas tasas que van en contraprestación de servicios.

La propuesta del Ejecutivo contempla incrementos de 40% en abril; 25 % en mayo y 15 % en junio.