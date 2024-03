Microtráfico: "Queremos que haya presencia física de fiscales de Rafaela en Frontera"

La fiscal general de la Provincia de Santa Fe, María Cecilia Vranicich, visitó ayer por la mañana nuestra ciudad, más precisamente la sede de la Fiscalía Regional 5, ubicada en calle Necochea 443.

La titular del Ministerio Público de la Acusación (MPA) mantuvo reuniones de trabajo con el fiscal regional de la Quinta Circunscripción Judicial, Carlos Vottero, y con fiscales, funcionarios y empleados de las unidades fiscales Rafaela, San Cristóbal (departamento San Cristóbal) y Tostado (departamento Nueve de Julio).

A su vez, los integrantes de la Fiscalía Regional 5 participaron de un encuentro de intercambio con miembros del Equipo de Trabajo sobre Microtráfico, que centraliza en el ámbito de la Fiscalía General las gestiones sobre esa materia.



EL MICROTRÁFICO

EN FRONTERA

Entre las prioridades institucionales que mencionó, la titular del MPA informó que se va a elaborar un cronograma para garantizar la presencia física de fiscales en la ciudad de Frontera, siendo la ocupación contra el delito de microtráfico uno de los principales ejes de su gestión.

Por otro lado, especificó que “hoy tratamos específicamente el progresivo abordaje del microtráfico”. Al respecto, recordó que “la nueva competencia fue establecida en la ley provincial número 14.239 de Adhesión a la Desfederalización de la Competencia Penal en Materia de Estupefacientes, que entró en vigencia el viernes 29 de diciembre del 2023”.



CONFERENCIA

DE PRENSA

Pasado el mediodía la Fiscal General ofreció una conferencia de prensa a los medios rafaelinos presentes.

Consultada sobre cuál fue el tema principal con los fiscales, Vranicich señaló que, “fue una reunión de trabajo, una más de todas las reuniones que desde la Fiscalía General vamos teniendo con las distintas fiscalías regionales y también para lograr una cercanía de la Fiscalía General directamente con los fiscales y fiscales adjuntos del Ministerio Público. Es la primera vez que vengo a Rafaela desde que soy Fiscal General, así que aproveché en primera instancia contarles a los fiscales cuáles son las prioridades, tratando puntualmente el tema del abordaje de microtráfico", dijo.

Consultada por LA OPINION sobre que la Fiscalía Regional 5 Rafaela en el último año y medio sufrió un déficit de la mitad de la cantidad de fiscales que había trabajando -llegó a haber 11 o 12 fiscales y en los últimos meses 6 se dieron de baja- se consultó a Vranicich, cómo se puede cubrir en el corto plazo semejante pérdida de capital humano en el contexto que el microtráfico aumenta más aún el volumen de trabajo.

A esto la Fiscal General respondió que, “nosotros no llamamos a concurso sino el Poder Ejecutivo, el Consejo de Magistratura es el que llama concurso. Nosotros, institucionalmente, estamos haciendo los requerimientos que necesitamos. No obstante, quiero insistir en que nadie pierde un fiscal. El Ministerio Público es uno en toda la provincia. Entonces, el fiscal que no se encuentra aquí está prestando funciones para el MPA y también directa o indirectamente para Rafaela. Eso es una impronta que invito incluso en todas las reuniones a los fiscales a empezar a pensarnos como una sola institución. No como solo cinco regionales”, dijo.

Posteriormente Vranicich se refirió específicamente al caso de Frontera, y dijo que, “a mí sí lo que me preocupa y ocupa puntualmente es el microtráfico en Frontera, que pertenece a esta Fiscalía Regional, así que recién estuvimos charlando con el Fiscal Regional y también lo hemos planteado al equipo de fiscales de aquí nuevamente entendiendo qué es lo que urge y lo que corresponde en esta instancia, no vamos a esperar y sí, podríamos decirlo con inmediatez y urgencia, vamos a encontrar alguna forma de que fiscales comiencen a tener algún tipo de presencia física también en Frontera, porque quiero aclarar que los casos que ocurren en Frontera se trabajan en Rafaela; pero estamos trabajando en un cronograma para que haya también presencia física de fiscales de Rafaela allí en Frontera y viene de la mano, por supuesto, del microtráfico", concluyó.

Por último LA OPINIÓN le preguntó, si más allá del microtráfico, cuáles percibe que son los mayores desafíos a resolver en el corto plazo en esta Fiscalía Regional. A lo que respondió: “Nosotros hicimos acá un relevamiento. Quiero ser prudente al hablar de investigaciones puntuales que están en trámite. Hay investigaciones muy resonantes, muy grandes y muy complejas, que están siendo trabajadas aquí. Estoy al tanto, y por supuesto que acompaño las priorizaciones que tanto el fiscal regional como los fiscales entiendan que deben realizar”.