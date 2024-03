Sufrió una fractura de cráneo en un partido de fútbol y pelea por su vida

Un accidente dramático ocurrió en la noche del lunes y mantiene en vilo a todo el ámbito futbolero de Rafaela y la región. El delantero de Argentino Foot Ball Club de Humberto Primo, Flavio Presser, pelea por su vida, tras recibir un fuerte cabezazo mientras disputaba el encuentro por Copa Departamento Castellanos, certamen que es organizado por la Liga Rafaelina de Fútbol, ante el Deportivo Bella Italia.

Se jugaban los últimos minutos del juego en Humberto y Flavio saltó a disputar una pelota con el defensor Rodrigo Gallano y el atacante de 29 años se llevó la peor parte luego de chocar las dos cabezas.

Ambos fueron atendidos en el mismo terreno de juego y trasladados, ante la gravedad de la situación, al SAMCo local de Humberto Primo. A las pocas horas Gallano se pudo recuperar y recibió el alta, mientras que Presser debió ser trasladado de urgencias a nuestra ciudad, donde fue internado e intervenido quirúrgicamente en Clínica Parra. Allí se le diagnosticó una fractura de cráneo y un diagnóstico reservado.

Desde entonces, el mundo futbolero, familiares y amigos, rezan por la evolución de Flavio. El club emitió un comunicado pidiendo cadena de oración, que fue replicado y acompañado por diferentes instituciones liguistas, entrenadores, jugadores y medios. A lo cual también esta redacción y medio se suman.

En la jornada de ayer LA OPINIÓN dialogó con Melisa Morra, presidenta del club Argentino Foot Ball Club, para conocer las últimas novedades y lo que se pudo saber es que “el panorama es un poco más alentador, si bien se mantiene en estado reservado y bastante crítico, se probó con bajarle la sedación y Flavio no se desestabilizó”. A su vez, Morra señaló: “Sabemos que es algo mínimo pero es una muestra de avance, una muestra de leve mejoría. Es todo muy lento y llevará sus días. Tengo entendido que en la tarde de hoy (por ayer) le iban a realizar una tomografía de control de cirugía y hay que esperar y tener mucha fe”.



JUGARON ANOCHE

La Copa Departamento Castellanos tuvo continuidad en la jornada de ayer con la victoria de Ferro, que de esta manera sigue en Copa de Oro y ahora irá por Florida de Clucellas.

Los encuentros: Copa de Oro: Segunda fase: Ferrocarril del Estado 3 (40m PT Federico Malano, 4m ST de penal Jonatan Lastra y 43m ST Guillermo Funes) vs Bochófilo Bochazo 0, Atlético Juventud 0 vs Atlético María Juana 2 (35m PT Benítez y 45m ST Weisheim). Copa de Plata: San Martín de Angélica 0 vs La Hidráulica de Frontera 5 (23m PT, 29m PT Alejandro Pérez, 31m PT Xavier López, 23m ST Brian Davila y 43m ST Santiago Ferreyra).