River volvió al triunfo y es líder de la zona A

River venció 2-0 a Independiente Rivadavia en el estadio Monumental y se metió en zona de clasificación a los cuartos de final de la Copa de la Liga.

El Millonario cortó con su racha de cuatro empates en fila y volvió al triunfo gracias al doblete del colombiano Miguel Borja.

La Lepra mendocina, por su parte, contó con el debut de Martín Cicotello como entrenador, tras la salida de Rodolfo De Paoli.

El equipo de Martín Demichelis jugó una buena primera parte en la que sacó diferencia en el resultado. El complemento ofreció una mejor versión de Independiente Rivadavia, que llamó varias veces al arco de Franco Armani.

El Millonario se presentará el sábado en Avellaneda ante Independiente, en el que será un duelo entre punteros. Además de River y el Rojo, Instituto y Argentinos Juniors acumulan 17 unidades.



TODA LA FECHA ZONA A: Lunes: Instituto 2 vs Huracán 0. Martes: Barracas Central 2 vs Independiente 2, Vélez 1 vs Central 0. Miércoles: Argentinos 2 vs Gimnasia 0, Atlético Tucumán 0 vs Banfield 3, River 2 vs Independiente Rivadavia 0. Jueves: 17hs Riestra vs Talleres. ZONA B: Martes: Racing 0 vs Sarmiento 1. Miércoles: Estudiantes 1 vs Platense 2, Unión 1 vs Boca 0. Jueves: 19hs Lanús vs Central Córdoba, 21.15hs Belgrano vs Defensa y Justicia, 21.15hs Newell's vs Tigre. Miércoles 20/03: 19hs San Lorenzo vs Godoy Cruz.