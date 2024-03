Unión le ganó a Boca

Boca perdió 1-0 con Unión, en el Estadio 15 de Abril, por la fecha 9 de la Copa de la Liga y no logró meterse en los puestos de clasificación a la Fase Final, algo que sí consiguió el Tatengue.

El Xeneize estuvo lejos del nivel mostrado en los últimos partidos y el equipo del Kily González no le permitió hacerse dueño del juego, le ganó el mediocampo y convirtió en figura a Sergio Romero.

Chiquito primero le ahogó el grito de gol a Mauro Pittón en un mano a mano y después se lució al tapar un cabezazo de Franco Pardo dentro del área chica.

La polémica del encuentro se dio a los 9 minutos. Cristian Medina impactó con un planchazo a Franco Pardo y Fernando Rapallini sólo le mostró la tarjeta amarilla.

A pesar de los cambios realizados, Diego Martínez no encontró soluciones en el banco de suplentes y apenas un disparo de Kevin Zenón con destino de ángulo fue el único remate al arco de Boca en el partido.

A los 88', cuando todo parecía terminar en empate, Claudio Corvalán -la figura de la noche- le ganó en el salto a Nicolás Valentini y convirtió de cabeza el gol de la victoria tras un córner desde la derecha.