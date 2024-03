Exconcejal de la ciudad chocó con su automóvil

A las 10.40 aproximadamente de la mañana de ayer, un accidente de tránsito se produjo en la intersección de calles 12 de Octubre y Cossettini -barrio Juan de Garay- dónde fue única parte una camioneta Ford Kuga color gris, la cual era conducida por Raúl Martín “Lalo” Bonino, de 42 años, domiciliado en calle Cossettini al 400 de esta ciudad, quien perdió el control de su vehículo por causas desconocidas, terminando su trayecto impactando contra una vivienda de esa esquina.

Cabe acotar que Bonino es un exconcejal y expresidente del Concejo Municipal de la ciudad de Rafaela, y excandidato a Intendente de la ciudad en 2023. Por razones desconocidas el hombre perdió el control de su vehículo impactando contra un domicilio ubicado catastralmente en calle 12 de Octubre al 600.

Rápidamente se hizo presente en el lugar personal de Emergencias SIES 107 quien examinó a Bonino en el lugar, ya que no deseó ser trasladado al nosocomio. Se hizo presente en el lugar personal de División Científico Forense (perito y fotógrafo) quien se abocó a sus tareas específicas.

Posteriormente, por sus propios medios, el accidentado se trasladó a practicarse la rutinaria extracción de sangre y orina que oficia el personal de la División Científico Forense, en presencia de dos testigos civiles. Todo lo anterior fue ordenado por el fiscal en turno Dr. Juan Manuel Puig.

Asimismo personal de Protección Vial y Comunitaria municipal le practicó al accidentado una prueba de alcoholemia que dio resultado negativo, como así también se hizo presente el médico policial en turno quien examinó al conductor quien no tenía lesiones.

Afortunadamente sólo se registraron daños materiales en el vehículo y en la vivienda, no pasando a mayores. Cabe agregar también que en redes sociales se viralizaron rápidamente distintos videos sobre el accidente. Actuó personal de la Comisaría Seccional 2ª.