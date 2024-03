Está más complicado el ex presidente Fernández

La Justicia libró 45 operativos en búsqueda de documentación en el marco de la investigación por la contratación de seguros, que lo tienen como imputado al ex presidente Alberto Fernández y a otros funcionarios de su gestión.

Fueron órdenes de presentación firmadas por el juez federal Julián Ercolini sobre distintos organismos que mencionó Nación Seguros en el proceso de contratación de seguros y brokers.

La medida se da en el marco de dos causas en las que ya fue imputado el ex presidente por posible malversación de fondos públicos y tal cual pidiera impulsar la investigación el fiscal federal Ramiro González.

Alberto Fernández fue imputado en dos causas: una por la denuncia de Capital Humano tras una auditoría realizada por Alberto Giordano -el ex titular de la ANSES- y otra realizada por la abogada Silvina Martínez.

La maniobra investigada es por el decreto del año 2021 que obligaba a la adjudicación de un seguro en créditos a jubilados y pensionados que daba la ANSES. Ante un posible saldo deudor, a través de Nación Seguros se contrató brokers y compañías de seguro.

Se pone el foco en las comisiones indebidas que se pudieron haber pagado a los brokers, entre ellos Héctor Martínez Sosa, quien es pareja de María Cantero, secretaria del entonces presidente.

Hasta el momento, el juez Ercolini allanó la vivienda y oficinas de los brokers investigados y secuestró teléfonos, agendas, documentación y otros elementos que ya van a ser analizados.

Mientras tanto, el magistrado en las próximas horas va a unificar las dos causas que lo tienen como imputado al ex presidente. (NA).