¿Apareció el dinero? Las chicas de Atlético y la posibilidad de participar en la Primera B

Atlético de Rafaela informó días atrás que no participará del próximo torneo de la Primera B de fútbol femenino de AFA ante la crisis económica que afronta el país, y que impacta en todas las actividades, incrementado esto en las amateur.

La noticia generó una gran movida, sobre todo en las redes sociales, y desde entonces se trabaja para hacer realidad el sueño de las chicas albicelestes, que en diciembre del 2023 lograron el ascenso a la segunda categoría del fútbol femenino de nuestro país.

En el comunicado, y en las posteriores declaraciones, los directivos de Atlético dejaron bien en claro que, si el dinero que se necesita para afrontar dicha competencia aparecía, había marcha atrás.

“La realidad es que hoy estamos en un 60% de posibilidades de poder jugar”, contó el presidente del elenco de barrio Alberdi, Diego Kurganoff, en contacto con radio ADN.

A su vez, el máximo directivo albiceleste relató: “Informamos que no podíamos jugar por una cuestión netamente económica, tuvimos una reunión con las chicas, se lo explicamos y todos saben que esta decisión se revierte si aparece el dinero. Estábamos muy lejos de conseguirlo, incluso el año pasado no fue bueno con respecto a eso. Este año se generó un movimiento importante y aparecieron muchas personas con voluntad de aportar para que las chicas puedan jugar”.

Este 8 de marzo será el “Día D” para las chicas de la ‘Crema’, ya que es el último día en el cual esperan desde la Asociación del Fútbol Argentino por un sí o el definitivo no por parte de Atlético: “Teníamos un plazo que se venció, pedimos una prórroga para poder seguir juntando los recursos, en AFA contamos la situación, nos dieron esa prórroga que venció este martes y se pidió una nueva prórroga para este viernes 8, no se puede exceder porque el lunes se haría el sorteo. El deseo de todos es que puedan jugar”, cerró Kurganoff.

Son horas cruciales y aún la posibilidad de poder jugar en la Primera B del fútbol femenino de AFA no se descarta, todo puede suceder.