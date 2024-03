Milei en Expoagro: "sé lo que hay que hacer y lo estamos logrando a pesar de la política"

El presidente de la República Argentina, Javier Milei, estuvo en el primer día de Expoagro, la megamuestra del campo argentino que finalizará mañana. Además de saludar a la gran cantidad de visitantes que se congregó para saludarlo, el mandatario brindó una disertación por 50 minutos en el Centro de Agronegocios LDC.

Cabe destacar que la comitiva que acompañó al Presidente estuvo conformada por el ministro de Interior, Guillermo Francos; la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; el secretario de Industria de la Nación, Juan Pazo; el vocero presidencial, Manuel Adorni; el diputado nacional José Luis Espert; funcionarios nacionales y provinciales; intendentes; autoridades de Expoagro; expositores y representantes del sector.

En el marco de las repercusiones ante el anuncio del Pacto de Mayo en su discurso de apertura de sesiones ordinarias en el Congreso, Milei dejó un mensaje a todo el arco político y pidió trabajar con las propuestas del gobierno. “Si quieren conflicto, les vamos a dar conflicto. Pero, si quieren avanzar hacia una Argentina mejor, volvemos con la Ley Bases, le reponemos el capítulo 4 y vamos al Pacto de Mayo”, afirmó.

En dicho sentido, tanto el presidente como su acompañante pusieron énfasis en la reducción del gasto público. “Nación va a tener que ajustar, pero aún más las provincias”, señaló Milei, quien observó que busca “llevar el gasto público a niveles del 25%”.

Por su parte, el referente de La Libertad Avanza y titular de la Comisión Permanente de Presupuesto y Hacienda en el Congreso, José Luis Espert, agregó que lograr dicha meta “implica bajar el gasto público 15 puntos, porque está en 40%”. Además, advirtió que, aún así, “vamos a tener que hacer las cosas muy bien para que nos vaya bien”.

Milei también se refirió al reciente retorno a comisión del proyecto “Ley Bases” y su importancia al interior del gobierno. “Esas reformas todas juntas, implicaban escalar en el índice de libertad económica 90 puestos y parecernos, en términos de bienestar, a Francia, Alemania e Italia”, comentó el presidente, que apuntó contra la oposición que encontró en el Congreso: “Como los políticos ladrones no quisieron ceder a sus privilegios, nos siguen condenando a esta miseria en la cual vivimos ahora”.

No obstante, destacó que “la gente tomó conciencia” y que continuará el camino para achicar el gasto público. “Lo estamos logrando a pesar de la política, porque sé lo que hay que hacer, sé cómo hay que hacerlo, y además tengo la convicción”, afirmó ante los asistentes.



UN SECTOR "CON ENTUSIASMO"

Con el tradicional corte de cinta y la entonación de las estrofas del Himno Nacional, en la mañana del martes fue inaugurada la muestra agroindustrial a cielo abierto más importante de la región. En el acto, estuvieron presentes el ministro de Interior, Guillermo Francos, gobernadores, funcionarios provinciales y otros referentes de la cadena productiva.

En la carpa institucional, Francos expresó: “Participamos de una nueva edición de Expoagro, en la que presenciamos el entusiasmo que existe en el sector con las nuevas propuestas del Gobierno nacional”. Asimismo, remarcó el “gran optimismo y la gran confianza en el futuro del país”, en la previa a la reunión que congregará este viernes a gobernadores para sentar las bases del Pacto de Mayo anunciado por el presidente Milei en la apertura de sesiones ordinarias.

"Nosotros convocamos a todos, después dependerá de cada uno, de la responsabilidad política que tengan y de lo que crean que le demandan sus electores”, afirmó.



LA PALABRA DE LOS GOBERNADORES

Del tradicional acto inaugural también participaron los gobernadores Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Martin Llaryora (Córdoba) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe), quienes se refirieron a las retenciones, ganancias y medidas fiscales.

“Venimos a acompañar a nuestros empresarios, apalancados en créditos del Banco de Córdoba con tasas diferenciales”, destacó Llaryora. El gobernador, además, señaló la importancia de discutir “un capítulo de biocombustibles, impuestos a los altos ingresos y menores retenciones”, puesto que, respecto a estas últimas, afirmó que “en un marco de recesión, quitan competitividad externa”.

Por su parte, Rogelio Frigerio, gobernador de Entre Ríos, coincidió con su par cordobés en que “mayo queda muy lejos, por lo que hay que trabajar todos los días buscando puntos de encuentro y consensos para que Nación y provincias puedan salir adelante”. Asimismo, afirmó que “esto no tiene que ser un ‘toma y daca’”, e hizo un llamado a todos los sectores: “La gente nos quiere ver trabajando juntos, espalda con espalda para que la Argentina salga de esta situación tan desesperante”.

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, aprovechó el espacio para ratificar su postura y afirmó: “Nosotros vamos a defendernos, nadie nos pasará por encima”. En dicho sentido, observó que se trata de “una provincia potente, con muchos habitantes y mucha riqueza, que otorga el 24% de las exportaciones y el 70% de los cereales”, y dejó en claro que están dispuestos a dialogar con ciertas condiciones. “Veremos la propuesta, pero nunca vamos a acompañar el aumento de la carga fiscal a los que generan trabajo y crecimiento económico”, sentenció.