Pullaro abrió el remate del primer lote de girasol de la campaña 2023/24

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro participó de la séptima edición del Remate del Primer Lote de Girasol, en este caso de la campaña 2023/24. Fue este miércoles en Expoagro, la megamuestra agroindustrial más importante de la región, que se realiza en San Nicolás, provincia de Buenos Aires. En la oportunidad, Pullaro sostuvo que “este hecho es muy importante, porque es un momento en que en nuestro país se empiezan a discutir cuestiones trascendentales que van a marcar el rumbo por muchos años, en el que el sistema productivo de Santa Fe, y de Argentina entera, no puede estar ausente”. “Se abren los mercados al mundo y desde Santa Fe valoramos y creemos que tenemos que trabajar de manera mancomunada junto al Estado nacional para poder potenciar a nuestro sistema productivo, para poder duplicar nuestras exportaciones, para consolidar, en primera instancia, y conquistar luego más mercados internacionales”, afirmó Pullaro en el remate. Asimismo, reafirmó que “Argentina no va a salir adelante si no se empieza a mirar desde el gobierno central al interior productivo; si no se comprende ese ADN, si no se entiende nuestra dinámica. Por eso estamos convencidos que el camino es al lado del sistema productivo de la provincia de Santa Fe y al lado del sistema productivo de la Argentina”.



POR UNA MIRADA HACIA

EL INTERIOR PRODUCTIVO

El mandatario reiteró la postura del gobierno que encabeza contra la suba de retenciones. “Entendemos que la salida no es poniéndole más impuestos a las exportaciones, sino que la salida es reducir los impuestos fundamentalmente a las retenciones para que Argentina pueda producir mucho más”, afirmó. Por último, el gobernador dijo que “estamos sumamente convencidos que el camino es un acuerdo político de largo plazo en donde tienen que estar los partidos políticos -porque son la base fundamental de la democracia-, tiene que haber un esquema tributario, pero fundamentalmente, tiene que haber respeto del federalismo”. “Santa Fe -apuntó- le aporta casi cuatro veces más al país de lo que vuelve del estado federal. Y nosotros no planteamos que el país no tiene que ser federal, al contrario, somos solidarios y entendemos. Pero si miramos el estado de las rutas nacionales o el estado de las rutas que conducen a nuestros puertos, vemos que esto realmente es un federalismo invertido y que también lo tenemos que poner arriba de la mesa para poder debatirlo y esa instancia será este llamado que hizo el gobierno nacional al Pacto de Mayo”, completó.

La organización de la jornada es llevada a cabo por y cuenta con el apoyo institucional de la Bolsa de Comercio del Chaco, de Rosario y de Santa Fe y la Bolsa de Cereales de Entre Ríos, y las Cámaras Arbitrales de Entre Ríos, Rosario y Santa Fe, y ASAGIR (Asociación Argentina de Girasol), siendo rotativa su sede. En esta séptima edición, la entidad anfitriona es la Bolsa de Comercio de Santa Fe. Esta iniciativa -acordada por los actores de la cadena de valor- busca destacar el impacto positivo que tiene el cultivo en el país, brindando un reconocimiento a la actividad productiva de la oleaginosa.