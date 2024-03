Nutridas propuestas para este 8M en la ciudad: espacios de encuentro y lucha

El Gobierno municipal también se sumó a las actividades por el Día de la Mujer con propuestas en diferentes espacios e instituciones de la ciudad para reflexionar y tomar acción este 8 de marzo.

De este modo, la Escuela Municipal de Artes Escénicas “José Pepe Fanto”, dependiente del Liceo Municipal “Miguel Flores” invita a participar de una propuesta denominada ¡Arriba mujeres!, que se enmarca además en una serie de diferentes actividades que se estarán realizando a lo largo del 2024 por el 10º aniversario de la creación de la escuela.

Se trata de un Taller de Yoga para mujeres desde los 16 años, a cargo de la profesora Regina Bertini, dividido en dos encuentros que se llevarán a cabo los días jueves 14 y 21 de marzo de dos horas de duración, 17:30 a 19:30, en el aula C de EMAE.

La propuesta es para recorrer las féminas que nos atraviesan, a través del movimiento, la introspección y la respiración, por medio del yoga y el arte.

Si bien son dos encuentros con temáticas continuadas, se puede optar por una sola de las fechas.

Las inscripciones se podrán realizar únicamente por teléfono al 570557 de lunes a viernes de 14:00 a 20:00 y no tiene costo. Se solicita traer mat o colchoneta.



AGENDA EN EL CCVM

En conjunto con Banco Credicoop y UNRaf, hoy, jueves 7 de marzo a las 19:30, en la víspera del 8M, el Complejo Cultural del Viejo Mercado inaugurará en su sala III, la primera muestra temporaria del 2024.

Se trata de “Huellas de mujeres. El calzado como representación”, una exposición que reúne diferentes calzados de mujeres rafaelinas que dan cuenta no solo de su materialidad o status social, sino que nos permiten referenciar actividades e historias de vida.

En el texto curatorial de la muestra, el historiador local Daniel Imfeld explica: “(...) Objetos como el calzado son registros que dejan indicios sobre vidas vividas que nos invitan a recordar a través de la experiencia intersubjetiva el amplio conjunto de actividades que realizaron las mujeres de nuestra ciudad, de nuestra región. Con ellos no solo cubrieron sus pies, sino que transitaron por ese largo camino donde desarrollaron hábitos, conocimientos, saberes, soñaron y crearon, lucharon, dejaron huellas”.

“Desde los diversos calzados que atraen las miradas y refractan las memorias, por qué no animarnos a interrogarnos, a imaginarnos a quienes pertenecieron, dónde los compraron, cómo los usaron, en qué circunstancias, por qué los guardaron. Una invitación entonces a tratar de entablar un diálogo a partir de la intensidad de vínculos que nos permiten establecer entre lo individual y lo colectivo, los grupos sociales y las identidades, y entramar los pasos que, distintas mujeres, en diferentes tiempos, dieron desde diferentes lugares”, concluye.

Asimismo, se llevará adelante, desde las 20:30 en el Aula C de EMAE ubicada en el corredor superior del CCVM, un conversatorio con la participación de las disertantes: Mirta Beatriz Franzetti (enfermera), Norma Bessone (Grupo GAMA), Patricia Imoberdof (contadora, secretaria de Desarrollo Económico, Innovación y Empleo), Gabriela Bonfigli (cooperativista).

La moderadora del encuentro será la doctora Carolina Cravero (Directora de la Licenciatura en Educación de UNRaf).

La entrada es libre y gratuita. La muestra se puede visitar de lunes a viernes de 8:00 a 13:00 y de 17:00 a 20:00 durante marzo. En abril, el horario del CCVM será de lunes a viernes de 8:00 a 20:00 y domingos de 17:00 a 20:00.



JORNADA POR EL 8M

Será el viernes de 9:00 a 11:00 en el Punto Sano, ubicado en la Plaza 25 de Mayo. En el encuentro, las mujeres podrán regalarse unos minutos para su bienestar.

Es un día para hacer visible las realidades que enfrentan las mujeres en relación con las tareas de cuidado y el trabajo fuera del hogar.

Es momento de reflexionar sobre quién se ocupa de las tareas domésticas y de cuidado, tanto dentro como fuera del hogar. Reconocer que estas labores son indispensables para la subsistencia, incluyendo actividades como cocinar, limpiar, hacer compras, realizar trámites, cuidar a familiares y asistir a los niños con sus tareas escolares. ¿Se comparten estas responsabilidades equitativamente o recaen mayoritariamente en las mujeres?; ¿Tienen las mujeres el tiempo necesario para desarrollar su potencial como trabajadoras?

Este llamado invita a pasar a la acción en la igualdad en la distribución de las tareas de cuidado. La promoción de agendas corresponsables no solo fomenta la equidad en el hogar, sino que también impulsa el desarrollo personal y laboral de las mujeres.

En este mes dedicado a las mujeres y las disidencias, se debe recordar que las cargas invisibles del hogar no deben ser invisibles para nuestra salud física y mental. Es momento de hablar, delegar, repartir, compartir y cuidarnos mutuamente.