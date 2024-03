Pasión por el arte y la restauración

La artista plástica y restauradora María Inés Adorni vive en contacto con la creación y el arte desde hace más de treinta años. En sus palabras y para quienes no conocen el oficio, "restaurar consiste en garantizar que las obras de arte y objetos de interés histórico se mantengan en las mejores condiciones posibles, mediante su limpieza, reparación y mantenimiento. Para ello se examinan y se hacen diagnósticos".

Su primer contacto con la restauración fue en Don Orione ofreciendo sus trabajos en la iglesia como restauradora. Luego, continuó en la catedral San Rafael, uno de los grandes patrimonios de la ciudad. Su especialidad es el arte sacro, por lo cual varias capillas contratan sus servicios, como por ejemplo la Capilla de Hospital de la ciudad. En ese sentido, Adorni comenta: "No es solo el objeto ni la evaluación de las alteraciones, es el cuidado y la sabiduría del proceso, es la mística de ese valor espiritual cargado de energía".



LOS TALLERES, UN ESPACIO

DE ENCUENTRO Y SANACIÓN

La artista rafaelina propone desde hace varios años su Taller Crearte para niños a partir de los tres años y también adultos. Los talleres son de dibujo, pintura, cerámica, escultura, decoración de interiores, jardinería y de oficio, como carpintería o restauración de muebles antiguos. Adorni sostiene que, para los niños, las actividades artísticas son imprescindibles para su desarrollo biológico, educativo y emocional. "Es importante hablar de arte con los hijos, de texturas, de formas. Los chicos aprenden por medio de los colores, los sonidos, los perfumes, se conectan con la naturaleza". Desde hace años su taller se dicta en barrio Los Álamos, en calle Acacias 2191, en pleno contacto con lo verde y la naturaleza.

Por otro lado, hace tiempo dicta su taller de Arte Terapia. Ella considera el arte como vía de escape para el bienestar interior: "Trabajamos las emociones, la concentración, la meditación, para mantenerse en el aquí y ahora. A través del arte exploramos, podemos ver lo que no se escucha, ir más allá de la voz, sacar lo que llevamos adentro. Trabajar el autoconocimiento. Yo utilizo la educación Montesori, crean obras en la naturaleza".

Además, los talleres de arte terapia para adultos pueden ser grupales o individuales, "se trabaja con diferentes materiales".

En este Día de la Mujer, Adorni comentó que "el arte es muy sanador. Las mujeres con bloqueos, con problemas, sanan muchísimo con el arte, se empoderan. Van hacia dentro, se conocen. El arte las conecta con ellas mismas, son herramientas muy positivas. Hay mujeres que salen felices y contentas, otras que salen llorando. Para mí es una alegría enorme poder brindar ese apoyo, conocimiento y sabiduría".

Además, agregó que uno de los desafíos que tuvo como mujer y restauradora fue la puesta en valor de su trabajo: "Me cuesta muchísimo proteger el legado, la historia de la ciudad, ya que no se valora, no se cuida, no se preserva".



PROYECTOS A FUTURO

Adorni expresó su entusiasmo por las propuestas para este año: "Mi proyecto a futuro es una exposición en septiembre, en el Festival de Charango y continuar con mis alumnos en Arte Terapia y el taller Crearte".